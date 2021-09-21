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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk da Biden'la dalga geçti: Hâlâ uyuyor...

Elon Musk da Biden'la dalga geçti: Hâlâ uyuyor...

Bir Twitter kullanıcısı Elon Musk'a, Başkan Biden'ın SpaceX'in Inspiration4 ekibini neden tebrik etmediğini sordu. Musk ise soruya verdiği cevapta Biden ile dalga geçerek 'O hâlâ uyuyor' dedi.

3 Saat Önce
2021-09-21 12:55:26
Elon Musk da Biden'la dalga geçti: Hâlâ uyuyor...

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Dünya'nın yörüngesine gönderdiği ilk uzay turistleri üç günlük seyahatten sonra yeryüzüne indi. Şirketin sahibi Musk, Cumartesi günü Dünya'ya güvenli bir şekilde geri inen ilk sivil uçuş için kendisini tebrik etmeyen ABD Başkanı Joe Biden ile dalga geçti.61499cd718c7731238851e2a.jpg

"BIDEN HÂLÂ UYUYOR"

Bir Twitter kullanacısı Elon Musk'a, "ABD başkanı, St. Jude için yüz milyonlarca dolar toplanmasını sağlayan 4 yeni Amerikan astronotunu tebrik etmeyi bile reddetti. Nedenine dair teoriniz nedir?" diye sordu. Musk ise tweete "Kendisi hâlâ uyuyor" diye cevap verdi.

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TRUMP VE NETANYAHU DA DİLİNE DOLAMIŞTI

2020'deki seçim kampanyası sırasında Donald Trump, Biden'a sıklıkla "Uykucu Joe" şeklinde hitap etmişti. Bunun üstüne Biden'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Beyaz Saray'da düzenlediği basına açık toplantıda uyuyakalması da günlerce konuşulmuştu.

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Elon Musk'ın bu iki olaya göndermede bulunarak başkanla dalga geçtiği düşünülüyor. Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu görüntülerle dalga geçmiş "Biden'ın görüşmede çok dikkatli olduğunu gördüm." demişti

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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