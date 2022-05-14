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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk 'Çinli ikiziyle' tanışmak istiyor

Elon Musk 'Çinli ikiziyle' tanışmak istiyor

Elon Musk, paylaştığı videolarla kendisine benzetilen Çinli 'Yilong Ma' ile tanışmak istediğini söyledi.

3 Saat Önce
2022-05-14 13:06:16
Elon Musk 'Çinli ikiziyle' tanışmak istiyor

Kendisine "Yilong Ma" diye lakap takılan kişi, TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de Aralık 2021'de paylaştığı videoyla viral olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, Musk'a benzerliğiyle dikkat çeken "Yilong"ın görüntüsünün deepfake olabileceğini belirtmişti.

Deepfake, bir fotoğraf ya da videodaki görüntünün yapay zeka ve derin öğrenme (bilgisayarları eğitmek için kullanılan algoritmik öğrenme metodu) kullanılarak değiştirilmesini sağlayan teknolojiyi tanımlayan bir ifade.

Tesla ve SpaceX CEO'su paylaşımdan birkaç gün sonra videoyla ilgili "Belki de kısmen Çinliyimdir!" diyerek şaka yapmıştı.

O dönem açılan ve "Elong Musk" adının kullanıldığı TikTok hesabı 230 bin takipçiyi aştı.

Dünyanın en zengini, hem kendisinin hem de benzerinin fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşımı 9 Mayıs'ta Twitter'da cevapladı. Musk, deepfake iddialarını işaret etti:

Bu adamla tanışmak isterim (Eğer gerçekse). Bu günlerde deepfake'ler yüzünden anlaması zor.

Teknoloji milyarderinin bu arzusu karşılıksız değil. Zira "Yilong", Twitter'ın Çin'deki muadili Weibo'daki salı günkü paylaşımında, "Buradayım. Ben de seni görmeyi çok isterim. Seni seviyorum, sen benim kahramanımsın" ifadelerini kullandı. .

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