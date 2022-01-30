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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk: Bu, tiranlığa giden yol

Elon Musk: Bu, tiranlığa giden yol

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, koronavirüs kısıtlamalarını eleştirerek, 'Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol' dedi.

1 Saat Önce
2022-01-30 09:51:23
Elon Musk: Bu, tiranlığa giden yol

Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili olarak, "Halkı yeterince korkutursanız, özgürlüğün kaldırılmasını talep ederler. Bu tiranlığa giden yol." dedi.

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Teknoloji girişimcisi Musk, Amerikalıları "onlara oy vermemeye" çağırdı ama yine "onların" kim olduğunu netleştirmedi.

DSÖ'yü hedef aldı

Musk, dün Ottawa'da tüm resmi halk sağlığı önlemlerinin kaldırılması lehine bir protesto düzenlemeyi planlayan ve Kanadalı kamyon şoförlerinden oluşan marjinal grubu desteklerken BM'nin neden "2020 dünya ölüm oranlarını yayımlamadığını" da sorguladı.

Musk tecritler ve sosyal mesafenin muhtemel sonuçlarına ilişkin görüşlerini sık sık paylaşıyor ve Tesla'nın CEO'su, virüsün kendisinin ciddiyetini de sorguladı.

Musk, Mayıs 2020'de podcast sunucusu Joe Rogan'a "ölüm oranının DSÖ'nün söylediğinden çok daha düşük olduğunu", "gerçekten panik oluşmasının istendiğini" ve tecritlerin "temelde anayasanın ihlali" ve "medeni özgürlüklerimizin çiğnenmesi" olduğunu söylemişti.

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