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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk, 'beyin çipi' projesi için tarih verdi

Elon Musk, 'beyin çipi' projesi için tarih verdi

Elon Musk, Neuralink firmasının ürettiği çipin, insan beyni denemelerini biraz daha erteledi.

58 Dakika Önce
2021-12-07 14:52:24
Elon Musk, 'beyin çipi' projesi için tarih verdi

ABD'li milyarder Elon Musk, Wall Street Journal CEO Konseyi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Neuralink firmasının ürettiği, bir maymun üzerinde denenmesi ve başarıyla sonuçlanmasının ardından duyurdukları çipin, 2022 yılına kadar insan beynine de yerleştirilebileceğine dair umudunu koruduğunu anlattı.

'UMUTLANDIRMAK İSTEMEM AMA...'

"Omurilik yaralanması olan birinde vücudun tamamının işlevini yeniden kazanmasını sağlamak için Neuralink işe yarayabilir" diyen Musk, "Yok yere sizi umutlandırmak istemiyorum ama her geçen gün bunu yapabileceğimize daha çok ikna oluyorum" ifadesini kullandı.

Musk daha önce de çipin 2021 yılı sonuna kadar deneneceğini söylemişti.

9 Nisan'da Musk'ın 'beyin çipi' projesi Neuralink'in bir maymun üzerinde denendiği ve maymuna 'Pong' adlı video oyununun oynatıldığı görüntüler paylaşmıştı.

Musk bu projesiyle engelli insanların, düşünce aracılığıyla bilgisayar ve akıllı telefon gibi teknolojk cihazları kullanabilmesini de amaçladığını bildirmişti.

9 Nisan'da konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Musk, "İlk Neuralink ürünü, felçli bir kişinin akıllı telefonu, baş parmak kullanan birine göre daha hızlı kullanmasını sağlayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Musk, paylaşımının devamında "Daha sonraki sürümler, beyindeki Neuralinklerden vücut motor/duyusal nöron kümelerindeki Neuralinklere sinyalleri aktarabilecek ve böylece, örneğin belden aşağısı felç olanların tekrar yürümesini sağlayacak" demişti.

Musk geçen ağustos ayında da şirketin nörolojik sorunları olan kişilerin telefonlarını ve bilgisayarlarını zihinleriyle kontrol etmelerini sağlayacak arayüzü, Gertrude adı verilen ve beynine bir çip takılmış olan dişi bir domuzu tanıtmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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