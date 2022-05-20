Elon Musk'a taciz suçlaması

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk hakkında, taciz ettiği uçuş görevlilerini susturmak için 250 bin dolar verdiği iddia edildi.

İddiaya göre, Musk 2018 yılında Londra'ya yolculuğu sırasında bir uçuş görevlisini taciz etti. Uçuş görevlisi arkadaşına Musk'ın kendisine ilişki teklif ettiğini söyledi.

Insider'ın haberine göre, uçuş görevlisinin arkadaşı “Musk, ona masaj yapmasını teklif etmiş. Daha sonrasında kendisinin çalışma saatlerinde de azalma olduğunu fark ettim.” dedi.

Elon Musk ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekten bakılmalıdır, bu onların standart (alçak) oyunu. Ancak hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkınız için savaşmaktan alıkoyamaz.” ifadelerini kullandı. .