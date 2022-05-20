DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

15,9799 ₺

EURO

16,9241 ₺

ALTIN

948,30 ₺

BİST

2.386,33 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk'a taciz suçlaması

Elon Musk'a taciz suçlaması

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk hakkında, taciz ettiği uçuş görevlilerini susturmak için 250 bin dolar verdiği iddia edildi.

32 Dakika Önce
2022-05-20 12:25:01
Elon Musk'a taciz suçlaması

İddiaya göre, Musk 2018 yılında Londra'ya yolculuğu sırasında bir uçuş görevlisini taciz etti. Uçuş görevlisi arkadaşına Musk'ın kendisine ilişki teklif ettiğini söyledi.

Insider'ın haberine göre, uçuş görevlisinin arkadaşı “Musk, ona masaj yapmasını teklif etmiş. Daha sonrasında kendisinin çalışma saatlerinde de azalma olduğunu fark ettim.” dedi.

Elon Musk ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekten bakılmalıdır, bu onların standart (alçak) oyunu. Ancak hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve özgür konuşma hakkınız için savaşmaktan alıkoyamaz.” ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş