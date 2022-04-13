Elon Musk'a sürpriz dava

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk, bu alımı duyurmayı geciktirdiği gerekçesiyle eski hissedarlar tarafından dava edildi. Musk'ın o süreçte şirketteki hisselerini satan kişilerin zarara uğramasına neden olduğu öne sürülüyor.