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TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk'a kötü haber! 'Beyne Çip Takma' projesi testlerine giren 23 Maymundan 15'i öldü

Elon Musk'a kötü haber! 'Beyne Çip Takma' projesi testlerine giren 23 Maymundan 15'i öldü

Bir süredir eleştirilerin odağında olan Neuralink ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Çalışmalar kapsamında beynine çip takılan 23 maymundan 15'inin öldüğü ifade edildi. Hem Neuralink hem de Elon Musk ise, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

2 Saat Önce
2022-02-14 12:03:36
Elon Musk'a kötü haber! 'Beyne Çip Takma' projesi testlerine giren 23 Maymundan 15'i öldü

Milyarder iş insanı Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği bir etkinlikte Neuralink isimli yeni bir teknolojiyi tanıtmıştı. Bu teknoloji, en basit anlatımıyla insan beynine yerleştirilen bir çipin, insanları bilgisayara bağlamasını sağlıyordu. Geçtiğimiz yıl ise bu teknolojiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşanmış, bir maymuna Neuralink ile oyun oynatıldığını gösteren bir video yayınlanmıştı. Şimdiyse bu etkileyici olduğu kadar da korkutucu olan teknolojiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Elon Musk'ın beyin çipi şirketi ile ilgili suçlamalardan bahsetmiştik. Hayvan savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, Neuralink teknolojisi kapsamında 23 maymunla ölümcül çalışmalar yapıldığı belirtilmişti. Business Insider ve New York Post'ta yer alan yeni bilgiler ise bu 23 maymunla ilgili önemli bir gelişmeyi ortaya koydu. Açığa çıkarılan 700 sayfalık belgeler, 23 maymunun 15'inin öldüğünü ortaya koydu.

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"Maymunlar acı çekerek öldü"
Neuralink

Kar amacı gütmeyen hayvan hakları savunucu grup Sorumlu Tıp Merkezleri Komitesi (PCRM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Jeremy Beckham, konuyla ilgili açıklamalarda korkunç bilgilere yer verdi. Beynine implant takılan hemen her maymunun acı çekerek öldüğünü belirten Beckham, Neuralink için hayvanların bile bile sakat bırakıldığını ileri sürdü. Yapılan açıklamalarda bu hayvanların çeşitli enfeksiyonlara ve beyin kanamalarına maruz kaldığı, en nihayetinde de acılı bir şekilde öldükleri ifade ediliyor.

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Bilim İnsanları, Neuralink'in 'Beyin Çipleri 'Konusunda Endişeli

Neuralink, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Elon Musk'ın Twitter hesabına baktığımızda da konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını görüyoruz. Bu sessizliğin nedeni bilinmez ancak iddialar çoğaldıkça, Neuralink'in geleceği de tehlikeye düşebilir gibi görünüyor. Elon Musk, bu teknolojinin insanlar üzerinde test edilmesi konusunda meraklı olsa da bu durum, hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir.

Kaynak: webteknob.com .

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