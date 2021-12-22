DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD: 'İsrail’le kritik bir kavşaktayız'
Dolar ve altında son durum ne? Düşüş sürüyor mu?
Memurların hepsi toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı? Sendikaya üye olan tüm memurlara ikramiye yatacak mı?
Dolar/TL desteğinde en çok merak edilen 10 soru
2022 Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi ne zaman? MEB öğretmen isteğe bağlı atama başvurusu son gün
İslam Memiş'ten yeni altın tahmini! Şimdi gram altın alınır mı?
Sivasspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
'ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri' sahipleri açıklandı
Bakan Gül, TBB’nin yeni başkanı Sağkan'ı kabul etti
AB’den küresel şirketlere vergi
Danıştay'dan milyonlarca memuru ilgilendiren ikramiye kararı
Tapu kadastro personel alımı ne zaman? Tapu kadastro memur alımı hangi branşlarda yapılacak?
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı
Tapu Müdürlüğü memur alımı 2022 | Tapu kadastro personel alımı başvuruları başladı mı?
Elon Musk'a hayranlığını dile getiren ünlü yazar Stephen King, okurlarının tepkisini çekti

TIMETURK / DÜNYA / Elon Musk'a hayranlığını dile getiren ünlü yazar Stephen King, okurlarının tepkisini çekti

Elon Musk'a hayranlığını dile getiren ünlü yazar Stephen King, okurlarının tepkisini çekti

Ünlü Amerikalı yazar ve senarist Stephen King'in, 'Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a hayranlık duyduğunu' söylemesi okurlarının tepkisine yol açtı. Takipçilerden biri, 'Onu hayranlık duyulacak biri olarak görmene çok şaşırdım. Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey' diye nitelendirdi.

2 Saat Önce
2021-12-22 15:29:10
Elon Musk'a hayranlığını dile getiren ünlü yazar Stephen King, okurlarının tepkisini çekti

Korku, gerilim, suç, bilimkurgu ve fantazya türlerinde eserler üreten ünlü Amerikalı yazar ve senarist Stephen King'in "Elon Musk'a hayranlık duyduğunu" söylemesi okurlarının hayal kırıklığıyla tepki vermesine yol açtı.

The Independent'ın haberine göre yazar, önceki haftalarda Time dergisinin Tesla'nın CEO'sunu 2021 Yılının Kişisi seçme kararını yorumluyordu.

Musk, elektrikli otomobil endüstrisindeki çalışmalarının yanı sıra insanlığı Mars'a götürme planları ve kripto paraya ilgisi nedeniyle 2021'in en önemli figürü seçilmişti.

King 21 Aralık Salı günü şöyle yazdı:

"Elon Musk'a hayranım fakat gerçek Yılın Kişileri bu ölümcül ve sürekli dönüşen virüse karşı son derece cesurca (ifade edebilecek başka kelime yok) çalışan doktorlar, hemşireler, ilk müdahaleciler ve bilim insanlarıdır."

Ekran Resmi 2021-12-22 15.34.34

King hayranları, yazarın takip eden yorumlarına katıldı ama bir çoğu da tartışmalı isme duyduğu hayranlıktan rahatsız oldu.

Takipçilerden biri, "Onu hayranlık duyulacak biri olarak görmene çok şaşırdım" diye yazarken, bir diğeri de "Stephen King'le nadiren yaşanan bir uyuşmazlık" diye ekledi.

Ekran Resmi 2021-12-22 15.34.44
King'in okurlarından biri bunu "Bugüne kadar yazdığın en korkunç şey" diye nitelerken, başka bir Twitter kullanıcısı da "Elon Musk'a hayranım deyince beni kaybettin" dedi.

Musk, Kovid-19 hakkında yanlış bilgi yayması ve Dogecoin gibi kripto paraları savunması sebebiyle yıllardır eleştiri oklarını üzerine çekiyor.

Time'ın Yılın Kişisi seçilmesi sonrası Musk'ın eski kız arkadaşı Grimes, görünüşe bakılırsa dergi kapağıyla dalga geçerek, "Ve bu fotoğraf için de kendi saçını kendi kesti - ikon" yazmıştı.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş