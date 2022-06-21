Elon Musk’a çocuğundan darbe! Hiçbir bağ kalmaması için cinsiyetini ve adını değiştiriyor

Tesla ve SpaceX'in sahibi milyarder Elon Musk'ın çocuğu Xavier, “Babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” dedi ve mahkemeye başvurdu. 18 yaşındaki Xavier, cinsiyetini ve adını değiştirmek istiyor.

Elon Musk'ın 18 yaşındaki çocuğu Xavier Alexander Musk, hem isim değişikliği hem de cinsiyetinin kimliğinde kadın olarak değiştirilmesi için nisan ayında mahkemeye başvurdu.

Santa Monica'daki Los Angeles County Yüksek Mahkemesi'ne dilekçe veren Xavier, Elon Musk'ın ilk eşi Justine Wilson ile evliliğinden dünyaya geldi. Musk, Justine Wilson'dan 2008'de boşanmıştı.

Xavier, babasından uzaklaşmak ve resmi bağlarını koparmak için annesinin soyadını alarak ismini 'Vivian Jenna Wilson' olarak değiştirecek.

Xavier konuyla ilgili, “Artık onunla yaşamıyorum. Biyolojik babamla hiçbir bağım ve ilişkim kalsın istemiyorum” açıklamasını yaptı.

Xavier'in isim değişikliği davası cuma günü Kaliforniya'daki mahkeme sonucunda belli olacak.

"TRANS HAKLARINI DESTEKLİYORUM"

Twitter'ı satın alma girişimleri ile konuşulan Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda trans hakları konusunda tartışmalı yasalara ve kararlara imza atan Cumhuriyetçileri destekleyeceğini açıklamıştı. 2020'deki bir paylaşımında ise Musk trans bireylerin kendilerini tanımlama yöntemlerine tepki göstererek "Ben kesinlikle trans haklarını destekliyorum ama bu zamirlerin hepsi bir kabus" demişti.

7 ÇOCUĞU VAR

Öte yandan 50 yaşındaki Musk'ın ilk eşi Kanadalı yazar Wilson'dan beş çocuğu bulunuyor. İkilinin, Xavier'in ikizi Griffin (18), Kai, Saxon ve Damian (16) adında üçüz çocukları var.

Üç kez nikah masasına oturan Musk'ın şarkıcı Grimes'ten de iki çocuğu bulunuyor. .