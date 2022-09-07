Elon Musk: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok

Twitter'ın avukatı; Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Twitter'ı satın alma anlaşmasından vazgeçtiğini açıklamadan önce, '3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok' ifadelerini kullanarak banka yetkilisine mesaj gönderdiğini söyledi.

Business Insider'da yer alan habere göre; Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının finansörlerinden olan Morgan Stanley'deki bir bankere 8 Mayıs'ta gönderdiği mesajlarda; acele etmemeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü konuşmasını beklemeleri gerektiğini söyledi.

6 Eylül'deki duruşmada Twitter'ın avukatı, Musk'ın şu mesajları gönderdiğini aktardı:

"Birkaç günlüğüne yavaşlayalım. Putin'in yarınki konuşması gerçekten önemli. 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın bir anlamı yok."

Twitter'ın avukatı, metinlerin 'Musk'ın sözleşmeyi ihlal ettiğini ve kişisel mali kaygılar nedeniyle anlaşmadan geri adım attığını kanıtladığını' söyledi.

"Twitter, teorisini kanıtlayacak bir kanıt bulabilmiş değil"

Tesla CEO'sunun avukatı ise, 'mesajların mahkemeye bu bağlamda sunulmasının tamamen saçmalık olduğunu, tam mesajlaşma zinciri yayımlandığında bunun böyle olduğunun anlaşılacağını' savunarak "Twitter, teorisini kanıtlayacak bir kanıt bulabilmiş değil. Twitter'ın gerçekte ne olduğuyla ilgili teorisinin gerçekte ne olup bittiğiyle ilgisi yok" dedi.

Tam metin zincirinin, gelecek hafta mahkemeye sunulması bekleniyor. .