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'Elon iyi adam ancak ben Twitter'a dönmeyeceğim'
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Elon Musk Twitter'ı satın aldı

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'Elon iyi adam ancak ben Twitter'a dönmeyeceğim'

Twitter'ın Elon Musk'a satılmasını olumlu olarak değerlendiren eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan 'Truth' adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-25 23:32:12
'Elon iyi adam ancak ben Twitter'a dönmeyeceğim'

Trump, iş adamı Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık bir bedelle Twitter'ı satın alacağının açıklanmasının ardından kendisiyle ilgili kamuoyunun merak ettiği soruyu yanıtladı.

"Elon iyi adam ancak ben Twitter'a dönmeyeceğim"

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Fox News kanalına konuşan Trump, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından temelli kapatılan Twitter hesabıyla ilgili, "Twitter'a dönmeyeceğim, Truth platformunda kalacağım. Umarım Elon Twitter'ı satın alır çünkü o Twitter'ı geliştirecektir, o iyi bir adam, ancak ben Truth'ta kalacağım" ifadelerini kullandı.

Musk'ın Twitter'ı satın alma niyetini açıkladığı günden bu yana özellikle Cumhuriyetçi çevrelerde satın alma gerçekleşirse Trump'ın Twitter'a dönebileceğine ilişkin beklentiler ortaya çıkmıştı.

Trump'ın Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak 2021'de yaşanan Kongre baskınının ardından "baskını teşvik ettiği" gerekçesiyle tamamen kapatılmış, söz konusu karar ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD'de geniş tartışmalara neden olmuştu. AA .

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