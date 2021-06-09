El Salvador nerede? El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir?

El Salvador nerede? El Salvador Devlet Başkanı kim? Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İlk kez bir ülke Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul etti. Bu hamle Türkiye'ye ye çok da yakın olmayan El Salvador'dan geldi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Bitcoin'in yasal hale getirileceğini açıklamıştı. Peki El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? El Salvador kongresi de bu açıklamanın ardından dijital para bitcoini resmen kabul eden ilk ülke oldu. Dünyada ses getiren bu hamleden sonra bitcoinin ne tepki vereceği ise merak konusu.

El Salvador nerede? El Salvador Devlet Başkanı kim? Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. İlk kez bir ülke Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul etti. Bu hamle Türkiye'ye ye çok da yakın olmayan El Salvador'dan geldi. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Bitcoin'in yasal hale getirileceğini açıklamıştı. Peki El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? El Salvador kongresi de bu açıklamanın ardından dijital para bitcoini resmen kabul eden ilk ülke oldu. Dünyada ses getiren bu hamleden sonra bitcoinin ne tepki vereceği ise merak konusu.

Bitcoinde yaşanan gerileme ile uzun süredir yüzü gülmeyen bitcoin yatırımcıları El Salvador'dan gelen haber ile sevindi. El Salvador'da Kongre Bitcoin yasa tasarına onay verdi. Bu adımla birlikte El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. El Salvador'un attığı bu adımı diğer ülkelerin takip edip etmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak. Ancak atılan adım bir ilk olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

El Salvador nerede?

Gelişmelerden sonra El Salvador'un nerede olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki El Salvador nerede? El Salvador, Orta Amerika'da bulunan küçük bir ülkedir. El Salvador'un yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusu var. Ülke, batıda Guatemala'ya, kuzey ve doğuda Honduras'a komşudur. Güneyinde Büyük Okyanus bulunur. El Salvador, Amerika anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir (özellikle başkent, San Salvador) ve ayrıca bölgenin en sanayileşmiş ülkesidir. Resmi adı El Salvador Cumhuriyeti'dir Nüfusun etnik dağılımı: melez %90, Amerika yerlileri %1, beyaz ırk %9 olup halkın çoğunluğu Katoliktir (%86). 20 bin civarında Müslüman halk bulunur.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir?

Nayib Armando Bukele Ortez, 24 Temmuz 1981 yılında dünyaya gelmiştir. Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır. Bukele, 2015 yılından 2018 yılına kadar San Salvador'un belediye başkanı idi. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda El Salvador'un yeni başkanı olarak seçildi.

El Salvador Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etti

El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i ulusal para birimi (yasal para birimi) olarak kabul eden ilk ülke olarak tarihe geçti. Kongre, 62 oy ile yasa tasarısını kabul etmiş oldu. Böylece, Orta Amerika ülkesi, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazandı. Ülkede doların da yasal para birimi olarak kullanılacağı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.