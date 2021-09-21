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TIMETURK / DÜNYA / El Salvador liderinden kendisine 'diktatör' tanımlaması

El Salvador liderinden kendisine 'diktatör' tanımlaması

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter profil tanımına ''Dünyadaki en havalı diktatör'' yazdı.

2 Saat Önce
2021-09-21 10:55:14
El Salvador liderinden kendisine 'diktatör' tanımlaması

Son haftalarda El Salvadorluların sokaklara dökülerek politikalarını protesto ettiği Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabındaki profil tanımını değiştirdi.

Bukele, tanımına "Dünyadaki en havalı diktatör." yazdı.

Değişikliğin ardından hesabın bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmiş olabileceği düşünülse de Bukele, Bitcoin ile ilgili paylaşımlarına devam etti.

El Salvador Devlet Başkanı'ndan kendine "diktatör" tanımlaması

MUHALEFETTEN "OLDUKÇA ÇOCUKCA" AÇIKLAMASI

Bukele'nin söz konusu tanımı, protestocuların gösterilerde kullandığı "diktatör" nitelemesini hafife almak için yazmış olabileceği değerlendiriliyor.

Devlet Başkanlığı Ofisi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Muhalefetteki "Nuestro Tiempo" Partisi milletvekillerinden Johnny Wright Sol, Bukele'nin profil tanımını değiştirmesini "oldukça çocukça" bulduğunu söyledi.

HALKTAN BUKELE'YE PROTESTO

El Salvador'un başkenti San Salvador'da çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektiflerinden binlerce kişi sokaklara dökülerek Bukele'nin politikalarına tepki göstermişti.

Protestocular, özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını protesto etmiş ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan atmıştı.

EL SALVADOR'DA BİNLERCE KİŞİ DEVLET BAŞKANI BUKELE'Yİ PROTESTO ETTİ

El Salvador halkı, 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.

2019'DAKİ SEÇİMLERİ KAZANMIŞTI

Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.

El Salvador'daki 6,5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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