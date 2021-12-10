El Salvador lideri Bukele'den ABD'ye yaptırım tepkisi: 'Bu ülkenin bağımsızlığı satılık değil'

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'nin, hükümetten üst düzey iki yetkiliye yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

Bölge basınında çıkan habere göre, ABD yönetiminin suçlamalarını reddeden, Bukele, "Çetelere para mı? Ne zaman oldu ? Tarihi bile kontrol etmemişler mi ? Nasıl oluyor da bu kadar bariz bir yalanı kimse sorgulamadan koyabiliyorlar? Bu ülkenin bağımsızlığı satılık değil." ifadesini kullandı.

Bukele, ABD maslahatgüzarı Jean Manes'in kendisinden bazı taleplerin yanı sıra eski bir belediye başkanının serbest bırakılması ve Başsavcı Rodolfo Delgado'nun yeniden seçilmemesi gibi isteklerde bulunduğunu ileri sürdü.

Biden yönetimiyle ilişkileri gergin olan Bukele, aralarında Bolivya, Küba, Guatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua ve Venezuela'nın olduğu Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmemişti.

SUÇLAMA

ABD Hazine Bakanlığı, Bukele hükümetinin çetelerle gizli iş birliği ve müzakereler yaptığını savunarak, iki üst düzey El Salvadorlu yetkiliyi kara listeye aldığını duyurmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin Latin Amerika İşleri Başkanı Juan Gonzalez de geçen haftaki açıklamasında, Bukele'yi ülkede demokratik kurumları zayıflatmakla suçlamıştı.

MS-13 LİDERLERİNİ ABD'YE İADE ETMEYİ REDDETMİŞTİ

Haziran 2019'dan bu yana iktidarda olan Bukele hükümeti, New York savcılığının hakkında arama kararı çıkartığı Mara Salvatrucha (M-13) çetesi liderinin iade talebini kabul etmemişti.

MS-13 ve Barrio 18 çetelerinin, yaklaşık 70 bin üyesinin bulunduğu ve bunlardan 17 binin ise cezaevlerinde kaldığı biliniyor.

MS-13, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç, adam kaçırma, fuhuş ve birçok yasa dışı faaliyet yapmakla suçlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.