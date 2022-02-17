El Salvador Devlet Başkanı'ndan ABD'ye Bitcoin tepkisi! 'Sizin koloniniz değiliz'

ABD'li senatörlerin Bitcoin hakkındaki açıklamalarına El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından alaylı bir şekilde tepki gösterdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'li bir grup senatörün Bitcoin açıklamalarına tepki gösterdi.

Senatör Bob Menendez ve Jim Risch'in El Salvado'un resmi para biriminin Bitcoin olmasıyla ilgili aleyhte açıklamada bulunmaları Bukele'yi kızdırdı.

Menendez ve Risch, Bitcoin ile alakalı ABD'nin finansal sistemine yönelik potansiyel risklere işaret ederek El Salvador'daki Bitcoin yasasının incelenmesi istediklerini belirtmişti.

ABD BİTCOİN'E YAPTIRIM UYGULAYAMAZ

Risch konuyla alakalı yaptığı açıklamada, "Bu yeni politika, Çin ve organize suç örgütleri gibi kötü niyetli aktörleri güçlendirerek ABD yaptırım politikasını zayıflatma potansiyeline sahip." diye konuşmuştu.

Nayib Bukele ise senatörlerin bu açıklamasına Twitter hesabından alaylı bir şekilde tepki gösterdi.

'TAMAM MORUKLAR' DİYEREK DALGA GEÇTİ

Bukele açıklamasına 'Tamam moruklar' ifadesiyle başlayarak, "Egemen ve bağımsız bir ulus üzerinde sıfır yargılama yetkiniz var. Sizin koloniniz, arka bahçeniz veya ön bahçeniz değiliz. İç işlerimizden uzak durun." diye konuştu.

Bukele açıklamasını "Kontrol edemediğiniz bir şeyi kontrol etmeye çalışmayın." diyerek bitirdi.

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