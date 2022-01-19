El Salvador'dan Türkiye'ye sürpriz ziyaret

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Perşembe (yarın) günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador'un kripto para meraklısı Devlet Başkanı Nayib Bukele Türkiye'ye geliyor.

Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek Türkçe bir paylaşımda bulunan Bukele, devlet başkanı düzeyinde bir dizi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bukele paylaşımında, “Bu Perşembe Turkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Ziyaret ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bukele'nin hangi konuları görüşeceği bilinmezken, kripto para yasasının konuşulduğu bugünlerde telkinlerde bulunmasını isteyen yüzlerce yorum yapıldı.

BITCOIN'DEN ELDE EDİLEN KÂR SOSYAL PROJELERE

Protestolara rağmen Bitcoin'i resmi ödeme sistemleri arasına sokan kanunu onaylayan Bukele, hazineye 1370 Bitcoin alarak buradan elde edilen kâr ile hayvan hastanesi ve okul gibi sosyal projeler geliştirdi.

Ayrıca Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmasına ilişkin hazırlıklar kapsamında kripto para biriminin dolara çevrilmesi ve komisyon olmadan geri çekilmesine izin veren Chivo dijital cüzdanının ATM'lerini kurmuştu.

Bitcoin kullanımını teşvik etmek için Chivo Cüzdan aracılığıyla herkese 30 dolar değerinde Bitcoin verileceğini açıklamıştı. Öte yandan Bukele bir Bitcoin şehri de kurmak istiyor.

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