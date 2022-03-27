El Salvador'da çete cinayetleri! OHAL ilan edildi
El Salvador'da son 2 günde onlarca kişinin çete cinayetlerine kurban gitmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
2022-03-27 19:01:48
Çete şiddetinin arttığı ülkede polis, yalnızca cumartesi günü 62 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
Olayların ardından El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Yasama Meclisi'nden olağanüstü hal kararının onaylanmasını istedi.
Yasama Meclisi Başkanı Ernesto Castro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, OHAL rejimini onayladıklarını açıkladı.
Geçen kasım ayında da 3 gün içinde 45 kişinin çete cinayetlerine kurban gittiği ülkede 2021 yılında toplam 1140 cinayet kayıtlara geçti.
AFP, TRTHaber .
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