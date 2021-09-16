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El Salvador'da binlerce kişi Bukele'yi protesto etti
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El Salvador'da binlerce kişi Bukele'yi protesto etti

El Salvador'da binlerce protestocu, Devlet Başkanı Bukele karşıtı gösteri düzenledi. Ülkede yasama ve yargı erkinin iktidar kontrolüne geçtiğini sloganlarına taşıyan göstericiler, Bukele'nin yeniden devlet başkanı olma olasılığının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

42 Dakika Önce
2021-09-16 09:04:59
El Salvador'da binlerce kişi Bukele'yi protesto etti

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce protestocu, Devlet Başkanı Nayib Bukele karşıtı gösteri düzenledi.

El Salvador'un 200'üncü bağımsızlık gününde, başkent San Salvador'da sokaklara dökülen çeşitli sivil toplum örgütleri ve öğrenci kolektifleri, Bukele'nin politikalarına tepki gösterdi.

Protestocular, özellikle Yüksek Mahkemenin 7 Eylül'de Devlet Başkanı Bukele'nin yeniden seçilmesine onay veren kararını ve aynı gün yasal para birimi olarak kabul edilen kripto para Bitcoin karşıtı slogan attı.

Ülkede yasama ve yargı erkinin iktidar kontrolüne geçtiğini sloganlarına taşıyan göstericiler, Bukele'nin yeniden devlet başkanı olma olasılığının anayasaya aykırı olduğunu savundu.

El Salvador halkı, 7 Eylül'de de Bukele'nin yeniden seçilmesine olanak tanıyan anayasa kararını protesto etmişti.

Öte yandan Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olan El Salvador'da, kripto para kullanıcılarının sayısının 500 bini aştığı belirtildi.

- Filistin kökenli Bukele

Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Kudüs'ten Orta Amerika'ya göç eden Filistin kökenli Nayib Bukele, 9 Şubat 2019'daki devlet başkanlığı seçimlerini büyük farkla kazanarak 2024'e kadar bu görevde kalmaya hak kazanmıştı.

El Salvador'daki 6,5 milyon nüfusun üçte biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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