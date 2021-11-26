El Salvador Başkanı açıkladı: 100 Bitcoin daha aldık

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 100 Bitcoin (BTC) satın aldıklarını duyurdu.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Twitter üzerinden Bitcoin (BTC) satın aldıklarını açıkladı.

El Salvador Bitcoin satın almaya devam ediyor. Daha önce de 400, 150 ve 420 adet Bitcoin aldıklarını açıklayan Bukele, yeniden Bitcoin satın aldıklarını duyurdu. Nayib Bukele, dipten 100 adet Bitcoin daha satın aldıklarını ifade etti.

El Salvador, dünyadan gelen tepkilere rağmen Bitcoin politikasını aynı şekilde devam ettirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde IMF, Bitcoin konusunda El Salvador'u uyarmıştı.

El Salvador'a bir diğer tepki de İngiltere Merkez Bankası Başkanı'ndan geldi. Başkan Andrew Bailey, “Bir ülkenin ulusal para birimi olarak Bitcoin'i seçmesi beni endişelendiriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.