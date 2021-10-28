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El Salvador 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin aldı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinin 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin daha aldığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-10-28 14:48:31
El Salvador 25 milyon dolar değerinde 420 Bitcoin aldı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya üzerinden ülkesinin 420 Bitcoin daha aldığını bildirdi.

Bukele, yaptığı paylaşımda, "Uzun bir bekleyiş ama değdi. Alımı dip'ten yaptık" ifadelerini kullandı.

Bukele, 1 saat sonraki paylaşımında ise gülen suret emojisine yer vererek, "Yeni aldığımız Bitcoin'den şimdiden kâr ettik" dedi.

Alımın yapıldığının duyurulduğu saatlerde Bitcoin, 58 bin 400 dolardan işlem görüyordu.

Bununla beraber Bitcoin, bugün 58 bin 980 dolara yükseldi.

Yeni alımla birlikte El Salvador'un hazinesinde bulundurduğu Bitcoin miktarı 1120'ye yükseldi.

El Salvador, en son 20 Eylül'de 150 Bitcoin almıştı.

Öte yandan El Salvador, eylül ayında Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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