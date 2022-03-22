El Kaide Yemen'de tekrar güç topluyor

Yemen'de merkezi bulunan Arap Yarımadası El Kaide örgütü, üst düzey bir askeri yetkilisi olan Abu Ammar El-Sanani'nin öldüğünü doğruladı. Açıklamda El-Sanani'nin nasıl öldüğüne dair bilgi verilmezken yerel medya kaynakları El-Sanani'nin Marib vilayetinin güneyinde İran destekli Husi milis unsurlarıyla girdiği çatışmalarda öldürüldüğü doğrulandı. Üst düzey komutanın ölüm şekli nasıl olursa olsun bunun örgüte bir darbe olduğu muhakkaktır.

Öte yandan El Kaide bu büyük kaybına rağmen saflarını yeniden sıklaştırmak ve ülkenin merkezindeki Marib, Shabwa ve Abyan vilayetleri başta olmak üzere Yemen genelinde etkisini artırmaya başladı.

Birçok yerel kaynak, El Kaide'nin özellikle Marib ve Yemen hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Abyan vilayetlerindeki idari bölgelerde faaliyetlerini son derece gizlilikle yürüttüğü ve çalışmalarına hız verdiğini iddia ediyor.

Örgüt unsurları şu anda Müslüman Kardeşler'in uluslararası örgütünün Yemen kolu olan Yemen İslah Partisi'ne bağlı güçlerin kontrol ettiği bir bölge olan Marib vilayetinin kırsalında faaliyetlerini serbestçe gerçekleştirirken, terörizmin birçok entelektüel motivasyonunda karşılıklı işbirliği iddiaları yerel medyada yer alıyor.

Ma'rib, Shabwa ve Abyan vilayetleri, İran destekli Husiler tarafından kontrol edilen El-Bayda vilayetine ek olarak son yıllarda El Kaide'nin varlık gösterdiği yerlerin başında yer alıyor.

Sana'a Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan Husiler ve El Kaide raporuna göre, Husi grubunun birçok El Kaide liderini ve üyesini serbest bıraktığı ve diğer El Kaide mahkumlarının durumunu iyileştirmek için anlaşmaya vardığı, mahkumları değiş tokuş ettiği belirtilmişti.

Son zamanlarda, Islah partisi ile El Kaide'nin önde gelen isimleri arasındaki anlaşmanın sonucu, El Kaide'nin ana merkezi haline gelen Shabwa ve Abyan vilayetlerinde toplantılar yapılmasına açıkça izin verildiği de raporda yer aldı.

Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, üç ilde El Kaide liderlerini ve unsurlarını hedef alan insansız hava araçlarıyla defalarca hava saldırıları gerçekleştirdi. Yemen medyasına göre, "Ebu Omair al-Hadrami" lakaplı El Kaide lideri Salih bin Salem bin Obaid Aboulan, son hava saldırısında bir drone tarafından öldürüldü.

El Kaide, Abyan vilayetinde Yemen hükümet güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde de faaliyet gösteriyor. Abyan ve Marib vilayetlerinde hükümet güçlerinin liderliği ile El Kaide arasında bir tür anlaşa yapıldığı iddiaları var. Bunun temel sebebinin her iki vilayette de hükümet güçlerinin başında Müslüman Kardeşler'in yerel kolu olan Islah Partisi'ne mensup liderler ile El Kaide'nin ideolojik yakınlığı olduğu iddiası var.

İki yıl önce El Kaide üyeleri, Güney Geçiş Konseyi'nin "Güney Direnişi" olarak bilinen güçlerime karşı Abyan vilayetinde Yemen hükümet güçleriyle birlikte savaştı. Devamında El Kaide unsurları Abyan vilayetinde kaldı. Son aylarda ise örgüt burada yayılmaya ve daha aktif hale gelmeye başladı. Geçen Şubat ayında terör örgütü militanları, ülkenin geçici başkenti ilan edilen Aden'e dönerken Abyan vilayetinde beş Birleşmiş Milletler çalışanını kaçırmıştı. Beş çalışanın halen Mudiyah bölgesinde El Kaide tarafından rehin tutulduğu düşünülüyor.

Abyan vilayetindeki 'güvenlik kuşağı güçlerinin' komutanı 'Abdul Latif al-Sayed', aynı vilayette konvoyunu hedef alan bir bombalı suikast girişiminden kurtulmuştu. Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Güvenlik Kemeri güçleri, daha önce Yemen'in güneyindeki vilayetlerde El Kaide'ye karşı savaşmış ve son altı yıl içinde örgütün bu vilayetlerdeki varlığını ortadan kaldırmayı başarmıştır.

El Kaide'nin faaliyetlerinin Hadramout Vadisi bölgelerine kadar kazandığına dair kesin bilgiler mevcut olmakla birlikte Sınır Tanımayan Doktorlar için çalışan yabancı doktorların da El Kaide bağlantılı olduğuna inanılan silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı da biliniyor.

Tüm bunlardan yola çıkarak, Yemen'n istikrarsızlaştırılmasında rol oynayan örgütlerden olan El Kaide'nin uluslararası ve yabancı örgütlerde çalışanları kaçırmak ve intihar saldırıları gerçekleştirmek üzerine kurulu faaliyetleri bölgede huzursuzluğu artırmaya devam ediyor. .