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El-Kaide lideri Zevahiri'nin öldürülmesine ilişkin Taliban'dan ilk açıklama

Taliban Sözcüsü Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı.

1 Saat Önce
2022-08-02 07:55:54
El-Kaide lideri Zevahiri'nin öldürülmesine ilişkin Taliban'dan ilk açıklama

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü sabahı Kabil'in merkezinde bulunan Şerpur Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırının ABD'ye ait İHA tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Söz konusu saldırıyı kınayan Mücahid, bunun uluslararası ilkelerin ve yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılması konusunda ABD ile Taliban arasında 2020'de varılan Doha Anlaşması'nın ihlali olduğunu kaydetti.

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