DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Galatasaray'ın şampiyon olması için kaç gol atması gerekiyor? GS kaç gol atmalı?
Kılıçdaroğlu'ndan HDP, Babacan ve Davutoğlu ile ittifak açıklaması
Reisi de cumhurbaşkanı adayı oldu
ASELSAN yeni ihracatlar için elini güçlendiriyor
15 Mayıs'ta pazarlar kurulacak mı? İstanbul-Ankara-İzmir pazarlar açık mı?
Metina'da 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
El Fetih’in silahlı kanadı: Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır
Japon Budist rahipten Filistin'e destek
Yargıtay'dan önemli karar
Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yüzde 58 arttı
Tip 2 diyabetli kalbe yardımcı olan kuru yemişler
İstanbul'da bazı yollar maç nedeniyle trafiğe kapatılacak
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil yardım çağrısı
Hindistan'da 4 bine yakın ölüm daha
Koronavirüs ilacı 'Favipiravir' tedavide etkili mi?

El Fetih’in silahlı kanadı: Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır

Filistinli direnişçiler İsrail’in saldırılarına karşı mücadelelerini sürdürüyor. Nablus’ta açıklama yapan El Fetih’in silahlı kanadı, İsrail'i uyararak, “Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır” dedi. Öte yandan İsrail, savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
15.05.2021 11:29:56
El Fetih’in silahlı kanadı: Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır

Filistin direnişçiler işgal devleti İsrail'in ölümcül saldırılarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Nablus'ta açıklama yapan ve işgal devletini uyaran El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Tugayları, “Nablus, bu saatten sonra işgale kapalıdır.” dedi.

İsrail, savaş uçakları ve topçu birlikleri ile Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı

Öte yandan İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzey ve güney kesimlerini bombaladı.

Uçakların kuzeyde Filistin direniş gruplarına ait mevzileri ve bir evi hedef aldığı aktarıldı.

Güneyde ise daha önce bombalanan bir evin uçaklar tarafından ikinci kez hedef alındığı, ayrıca çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş