El Ahbar’dan kritik iddia: MİT, Mossad operasyonunda kimden destek aldı?

Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'in İsrail adına bilgi toplamaya çalışan kiralık Mossad casuslarına yaptığı operasyonda yeni detaylara ulaşıldı. Lübnan'ın El Ahbar Gazetesi, güvenilir kaynaklara dayanarak MİT'in Filistinli direniş gruplarından destek aldığını iddia etti.

Lübnan'da yayımlanan el-Ahbar gazetesi, MİT ile Filistinli direniş gruplarının işbirliği sayesinde Türkiye'de ırkçı İsrail rejimi hesabına casusluk yapmakla suçlanan çok sayıda kişinin yakalandığını bildirdi.

Sabah gazetesi, geçtiğimiz hafta “Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık casus” başlıklı haberinde ırkçı İsrail rejimi hesabına casusluk yapan ve tamamı Arap olan 15 kişinin MİT'in operasyonu sonucu yakalandığını bildirmişti.

Sabah'ın haberinde söz konusu şebekenin “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili özel bilgileri para karşılığında Mossad'a ilettiği” ve “Türkiye'nin, ülkemizdeki İsrail muhalifi Filistinlilere ne tür imkân ve kolaylıklar sağladığına ilişkin bilgi topladığı” bildirilmişti.

YDH'nin aktardığına göre El Ahbar gazetesi, konuyla ilgili haberinde Filistin direnişinin, işgalci İsrail rejimi liderliğinde Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin Özerk Yönetimi ve Muhammed Dahlan grubunun casusluk faaliyetlerine karşı Türkiye ile işbirliği yapmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Bunların Türkiye topraklarındaki Filistinliler, özellikle de direnişe yakın kimseler hakkında istihbarat toplamaya çalıştıklarını belirten el-Ahbar gazetesi, Filistin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Filistin direniş gruplarının Türk yetkililerle yaptığı işbirliği ve verdiği bilgiler sayesinde birçok komplonun etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda casusun yakalandığını bildirdi.

Haberde yakalanan kişilerin tamamının İsrail rejimi istihbarat servisi için çalıştığından haberdar olmadığı, bunlardan bazılarının “Filistinlilerin durumunu incelemek ve onlara yardım etmek isteyen Avrupa Birliği” tarafından işe alındıklarını sandıkları ifade edildi.

Diğerlerinin ise ırkçı İsrail rejimi istihbaratı için çalıştıklarını bildiklerini belirten gazete, ırkçı rejimin Türkiye'de ikamet eden yabancıların yaşadığı maddi sıkıntılardan yararlanarak onları Filistin direnişi ve önde gelen liderleriyle irtibatlı kişiler hakkında bilgi toplamak için kullandıklarını bildirdi.

Kaynak: islamianaliz.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.