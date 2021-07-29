DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yangın iddialarına yanıt
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Bakan Koca: Yapılan aşı dozu 71 milyonu aştı
Küresel güçlerin işgali ve Irak’ta yağmalanan kültür hazineleri
Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
Analiz: 'Enflasyon tahminleri, fiyat baskıları neticesinde yükseltildi'
Ekvator Ginesi'nde 6 Fransız askeri gözaltına alındı
7 çocuklu dayı 'aşı kısırlık yapıyor' derse!
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresi 6 ay daha uzatıldı
İstanbul'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi
Oyunda deneyimi artıracak yeni Excalibur gaming aksesuarlar tanıtıldı
'Sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı görevden alındı
Somali'de uzun süredir ertelenen seçimler başladı
Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Turkcell Genel Müdürü Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yeni mezunlarla bir araya geldi

TIMETURK / DÜNYA / Ekvator Ginesi'nde 6 Fransız askeri gözaltına alındı

Ekvator Ginesi'nde 6 Fransız askeri gözaltına alındı

Ekvator Ginesi’nde bulunan Bata Havalimanı'na helikopterlerine yakıt ikmali için iniş yapan 6 Fransız askeri gözaltına alındı.

46 Dakika Önce
2021-07-29 19:08:13
Ekvator Ginesi'nde 6 Fransız askeri gözaltına alındı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Fransız ordusu, Ekvator Ginesi'nin en büyük şehirlerinden Bata'da bulunan Bata Havalimanı'na yakıt ikmali için dün iniş yapan Fransız ordusuna ait helikopterde bulunan 6 Fransız askerinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ekvator Ginesi basınında yer alan haberlerde, helikopterin izinsiz iniş yaptığı ve gözaltına alınan Fransız askerlerinin Bata'daki bir polis karakolunda sorguya çekildiği aktarıldı. Haberlerde, "Ulusal yetkililer, bu askeri olayın bir Paris casusluğu ve provokasyonu operasyonu olduğu ihtimalini göz önünde bulunduruyor" ifadeleri kullanıldı.

Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun oğlu Mangue sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir 'keşif helikopterinin' Ekvator Ginesi'nin hava sahasını ihlal ettikten sonra izinsiz indiğini belirterek, "Bu, Fransa'nın Ekvator Ginesi Cumhuriyeti'ni istikrarsızlaştırma niyetini bir kez daha gösteriyor" dedi.

Fransa ordu sözcüsü Albay Pascal Ianni yaptığı açıklamada ise, dün söz konusu askeri helikopterin Bata Havalimanı'na yakıt ikmali için iniş yaptığını ve askerlerin silahsız olduğunu belirtti. Ianni, helikopterin Kamerun'un Douala kentinden Gabon'un başkenti Libreville'deki bir Fransız askeri üssüne gittiğini ifade ederek, herhangi bir casusluk olayı olmadığını belirtti.

Albay Ianni, "Bata'da düzenli olarak duruyoruz ama Bata Havalimanı'yla da düzenli olarak koordinasyon sorunu yaşıyoruz. Kontrol kulesi pek iniş izni vermiyor" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililerle müzakere aşamasında olduklarını belirten Albay Ianni, "Bilgimiz olan bir olayla karşı karşıyayız. Helikopteri ve mürettebatı ellerinde tutuyorlar" dedi.

Bata'da el koyulan helikopterin silahsız ve genel maksat helikopteri olduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş