Einstein’ın yeni bulunan mektubundaki ilginç detay

Einstein’ın yeni bulunan mektubunda kuşlar ve arıların nasıl yön bulduğu tartışılıyor. Einstein mektubunda, “Göçmen kuşların ve posta güvercinlerinin davranışlarının araştırılması günün birinde henüz anlaşılmamış bazı fiziksel proseslerin aydınlatılmasına yol açabilir,” diye yazmış.

72 yıl önce Einstein tarafından yazılmış yeni bir mektup ortaya çıktı. Mektubunda kuşlar ve arıların nasıl yön bulduğu tartışılıyor.

Mektupta Einstein arıların ve kuşların göç ederken yönlerini nasıl bulduğunu anlamaya çalışmış. Hayvansal yön duyularının fiziği günümüzde ancak anlaşılmaya başlanmışken, 72 yıl önce Einstein'ın konuyu araştırdığı görülüyor.

RMIT Üniversitesi liderliğinde yapılan araştırmada ise kuşların nasıl göç ettiklerine ilişkin yapılan son keşiflerin, Einstein'ın 72 yıl önceki düşüncelerine kadar gittiğini gösteriyor.

Judith Davys'in rahmetli kocasına Einstein tarafından yazılan bu mektup , ilk kez paylaşıldı.

RMIT'den yardımcı doçent ve mektup araştırmasının baş yazarı Adrian Dyer'ın arılar üzerinde önemli çalışmaları mevcuttur. Yeni araştırma ise Journal of Comparative Physiology A dergisinde yayınlandı.

“Bundan 70 yıl sonrasında Einstein'ın hayvan duyusal algısından gelen yeni bir fizik olabileceğini ortaya sürmesiyle, navigasyon ve temel fiziğin prensiplerini anlamada sınırları zorlayan keşifler görüyoruz”, diyor Dyer.

Ayrıca bu mektupla Einstein'ın, arı ve hayvan duyusu araştırmalarında lider olan Nobel ödüllü Karl von Frisch tanışmış olduğu kanıtlanıyor.

1949 Nisan'ında von Frisch balarılarının gökyüzünden yayılan günışığı polarizasyonu desenlerini kullanarak nasıl yön bulduğunu gösteren araştırmasını yayınladı. Ertesi gün Einstein, Von Frisch'in dersine katılarak özel bir görüşme yapmıştı. Bu görüşme belgelenmese de, bu yeni keşfedilen mektup Einstein'la ne konuşmuş olabileceklerine dair yeni bir bakış sağlıyor.

“Göçmen kuşların ve posta güvercinlerinin davranışlarının araştırılması günün birinde henüz anlaşılmamış bazı fiziksel proseslerin aydınlatılmasına yol açabilir,” diye yazmış Einstein mektubunda.

Ayrıca RMIT'den teorik fizikçi Prof. Andrew Greentree, Einstein'ın arılara ilişkin yeni gözlemler sayesinde fizik bilgimizin arttırılabileceğini de söylediğini vurguluyor.

Greentree, “Yani Einstein açıkca hayvanların davranışlarını inceleyerek yeni keşiflerin gelebileceğini bu yazıda öngörüyor,” diyor.

Einstein'ın bu mektubu yazmasından 70 yıl geçse de araştırmalar, göçmen kuşların binlerce km uzaktaki bir noktaya nasıl doğru bir şekilde ulaştığını ortaya koyuyor.

2008 yılında radyo alıcı takılı ardıç kuşları üzerinde yapılan bir araştırmada, ilk kez bu kuşların uçuş sırasında bir çeşit manyetik pusula kullandığı ortaya konulmuştu.

Kuşların yönlerini nasıl buldukları üzerinde bir diğer teori de kuantum dolanıklığı kullandıklarını gösteriyor. İki fizik kuramı da daha önce Einstein tarafından ortaya konmuştu.

Kaynak: gercekbilim.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.