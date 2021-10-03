Einstein’ın 1896 tarihli lise karnesinde dikkat çeken matematik dersleri detayı

Nobel Ödülü kurumu, sosyal medya hesabından bugün ünlü bilim insanı Albert Einstein’ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesini (not sertifikası) paylaştı. Kurum, Einstein’ın ‘yaygın bilinenin aksine’ lise yıllarında matematik derslerinde çok iyi olduğunu vurguladı.

Nobel Ödülü kurumu, sosyal medya hesabından bugün ünlü bilim insanı Yahudi asıllı Alman fizikçi Albert Einstein'ın 3 Ekim 1896 tarihli lise karnesini (not sertifikası) paylaştı. Kurum, Einstein'ın ‘yaygın bilinenin aksine' lise yıllarında matematik derslerinde çok iyi olduğunu vurguladı.

Dünya çapında fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp alanlarında insanlığa hizmet eden kişilere Nobel Ödülü veren Nobel kurumu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ‘yaygın bilinenin aksine' ünlü fizikçi Albert Eninstein'in lisede matematikte iyi olduğunu belirtti.

Açıklamayla birlikte Einstein'in notlarının bulunduğu lise karnesini paylaşan kurum, “Yaygın bir efsanenin aksine, Albert Einstein lisede matematikte iyiydi. Bu olgunluk sertifikası Einstein'a 17 yaşında verildi. Puanlamada altı = en yüksek, 1 = en düşük not. Fotoğraf, 1896'da notlarını aldığı gün çekildi” ifadelerini kullandı.

Albert Einstein Kimdir?

Albert Einstein, genel ve özel görelilik teorilerini ilk olarak geliştiren Alman fizikçi, bilim insanıdır. Fotoelektrik etki çalışmasıyla 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanmıştır. 1879 yılında doğan Einstein, 1931 yılına değin Almanya'da yaşamıştır. Nazi Partisinin kendisini hedef göstermesinden sonra, Almanya'yı terk etmiş, Alman vatandaşlığından kendi isteği doğrultusunda çıkmıştır. İki evlilik yapan Albert Einstein, ilk eşinden 3 çocuk sahibi olmuştur. Hayatını düşünmeye, sorgulamaya ve bilime adayan Einstein 76 yaşındayken New Jersey Amerika'da yaşama gözlerini kapatmıştır.

Albert Einstein Hayatı

1879 yılında Almanya'da doğdu. Henüz 1 yaşındayken Münih'e ailesiyle birlikte taşındı. Konuşma konusunda, kardeşlerinden ve yaşıtlarından geride kaldı. 9 yaşına kadar konuşma güçlüğü çeken dahi bilim insanını, ailesi endişe duyduğundan doktora götürmüşlerdir. Babasının 5 yaşındayken kendisine verdiği pusulayla bilime merakı başlamış, sonraki yıllarda devam etmiştir. 9 yaşında başladığı okulda, bazı derslerde geride kalırken, bazılarında başarılı olmuştur. Başarılı olduğu dersler arasında Matematik yer almıştır.

12 yaşında, amcasının verdiği cebir kitabını hatim etmesiyle ilerleyen dönemlerde yakalayacağı başarıların sinyalini verdi. Ailesinin ekonomik durumunun kötüye gitmesi, Albert'in İtalya'ya taşınmasına neden oldu. 1896 yılında vatandaşlıktan çıkan Einstein, 1901 yılına kadar vatansız kalmıştır. Üniversite hayatında felsefe konularına ilgi duyan Einstein, aynı zamanda bilimsel konuları dikkate almaya başladı. Ancak üniversitedeki profesörlerle yeteri kadar iyi olmayan bir ilişkisi vardı.

1905 yılından sonrayı hayatı daha iyiye doğru giden Einstein çeşitli üniversitelerde bilim insanı unvanıyla dersler vermeye başladı. Sonrasındaki yıllarda çalışmalarını sürdürdü ve 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü aldı. 1976 yılında yaşamını kaybetti.

Albert Einstein Buluşları

- Kütle Enerjisi Denkliğini ortaya çıkarttı.

- İzafiyet teorisi. (Genel görelilik.)

- İzafiyet Teorisi (Özel)

- Kuantum Fiziği ve Belirsizlik

- Fotoelektrik Etkisi

Albert Einstein Sözleri

Einstein'ın tarihe damga vurduğu söylenen birçok sözü vardır. Bunlardan en önemlisi şu sözlerdir.

'Kader, otoriteyi aşağıladığım için beni otorite yaparak cezalandırdı.'

'İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.