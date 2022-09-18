Yunanistan Türkiye'ye yönelik provakatif eylemlerini sürdürmeye devam ediyor. Yunanistan'ın eski savunma bakanı Türk kadınlarına yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik giderek tırmanmaya devam ediyor.

Önce emekli Yunan komutan, Fransız yapımı Rafale savaş uçakları ile Ege'de hava üstünlüğünün Atina'ya geçtiğini belirterek, "Larisa'dan üç füze atsak İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz” diyerek provokatif açıklamalar yapmıştı.

Ardından Ege de görevli olan savaş uçaklarımıza Yunan ordusu tarafından radar kilidi atılmış, uçaklarımızın uçuş güvenliğine müdahale edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından ise Cumhur Başkanı Recep Tayip Erdoğan, Yunanistan'ın Ege de işgal ettiği adalara atıfta bulunarak "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasında bulunmuş, Fransa aynı hızda herhangi bir savaş durumunda Yunanistan'ı destekleyeceğini dile getirirken, Yunan Başbakan Miçotakis'te Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti.

Geçtiğimiz günlerde Miçotakis yeni bir açıklamada bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prag'da bir araya gelmek istediğini söyleyerek tansiyonu düşürmeye çalışmıştı. Ancak son yaşanan gelişme özellikle Türk halkının tansiyonunun yeniden çıkmasına neden oldu.

Milli Gazete'nin aktardığı habere göre; Yunanistan eski Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, çirkin bir açıklamada bulundu. Stefanis yaptığı açıklamada “Yunanistan, başka ülkelere benzemez. Eğer bir harp çıkarsa Türk kadınlarına çok acıyacağım.” ifadelerini kullandı.