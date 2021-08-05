Ege'nin iki yakası tehdit altında!

'Ege Denizi'nin her iki yakasındaki yetkililer, yangınlarla mücadele araçlarının yetersiz olduğunu düşünen yerel halkın baskısıyla karşı karşıya kaldı...'

"Ege kıyılarında binlerce ton kömürle dolu bir elektrik santralinin yangına maruz kalması ve iki büyük yangın Yunanistan ve Türkiye'yi endişelendiriyor" yorumunda bulunan Le Matin gazetesi internet sayfasında bölgedeki yangına dair gelişmelere ışık tuttu:

Haberde şunlar kaydedildi:

"Türkiye, Ören tesisinden "tüm patlayıcı kimyasalların" kaldırıldığını garanti etti. Ancak yangının içerideki binlerce ton kömüre sıçrama riski var.Yunanistan'da Olympia yakınlarında ve Eğriboz adasında çıkan ve olağanüstü bir sıcak hava dalgasının körüklediği iki büyük yangını kontrol altına alma savaşı devam ederken, Perşembe günü Türkiye'deki yangın tehdidi altındaki bir termik santralin çevresinden yüzlerce köylü tahliye edildi."

İki rakip ülkenin zor sınavı

İki rakip ülke, sıcaklıkların 40 ila 45 santigrat derece arasında gidip gelmesiyle, uzmanların tartışmasız bir şekilde küresel ısınmaya bağladığı benzeri görülmemiş yangınlara karşı ortak mücadelelerinde bu hafta birleştiler. Türkiye'nin güneyinde sekiz kişi öldü ve düzinelerce kişi hastaneye kaldırıldı. Yunanistan'da bu aşamada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.Yunan itfaiyeciler, Mora yarımadasının batısındaki Antik Çağ'da ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı arkeolojik alanı korumak için Perşembe günü Antik Olympia köyü yakınlarında endişe verici bir yangına müdahale etmeye devam etti.

Ev boşaltmalar sürüyor

Yılın bu zamanında genellikle turistlerle dolu olan Antik Olympia köyü ve yakınlardaki diğer yedi kasaba bir gün önce boşaltılmıştı. Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias Çarşamba akşamı, "Birkaç cephede muazzam bir çaba gösteriyoruz." dedi.Atina'nın yaklaşık 200 km doğusunda, sakinleri boşaltıldıktan sonra birkaç köyün ve bir manastırın alevlerle çevrili olduğu devasa Evia adasında Salı gününden bu yana ikinci bir şiddetli ve kontrolsüz felaket şiddetlenmeye devam etti.

Ancak Perşembe günü Türkiye'nin Ege kıyılarında en büyük endişeyi uyandıran , rüzgarın körüklediği bir alevle tehdit edilen binlerce ton kömürle dolu bir termik santral oldu . Ören limanında seferber edilen Sahil Güvenlik sürat teknelerine bindirilen yüzlerce köylü, tahliye alarmlarının sesiyle kurtarabildikleri kıt eşyayı yığarak tahliye edildi. Diğerleri karayoluyla tahliye edildi.

"Nereye gitmemizi istiyorsun?"

Bölgesel otoritelerin görüşlerine yer verilen haberde şunlara vurgu yapıldı. Bölge yetkilisi Osman Gürün gazetecileri endişelendirerek, "Ancak yangının içeride bulunan binlerce ton kömüre sıçrama riski var" dedi.

Ancak bazı köylüler bölgeyi terk etmeyi reddetti. Ören Limanı'nda yaşayan 79 yaşındaki Hulusi Kınıç, "Bizim bu yaşta nereye gitmemizi istiyorsunuz?" diye sordu. "Biz burada yaşıyoruz. Evde. Son çare olarak (bir patlama durumunda) dalma alabilirdik ama çok şükür bu olmadı ”dedi. “Günlerdir size yalvarıyoruz ve uyarıyoruz. Tesisin etrafını ateş sardı, "Milas belediye başkanı gün içinde tweet attı," acilen buraya bir su bombardıman uçağı gönderilmesini istedi". Gece saatlerinde belediye başkanı Muhammet Tokat'ın yüklediği görüntüler, santralin kapılarında şiddetli bir yangın gösterdi.

Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ofisine göre, ilk inceleme, gece çıkan yangının "tesisin ana birimlerinde ciddi hasara" yol açmadığını gösterdi.

İklim deregülasyonu

Yunanistan'da son 24 saatte 110'dan fazla, Temmuz sonundan bu yana Türkiye'de 180'den fazla yangın ormanları harap etti. AB'nin Copernicus Dünya Gözlemevi'ne göre bu Temmuz, Avrupa'nın en sıcak ikinci ayı. Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, bu hafta "Mutlak bir iklim düzenlemesi aşamasındayız" dedi. Bu aşamada artık "iklim değişikliğinden değil, bir iklim tehdidinden bahsediyoruz".Türkiye Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege'nin Marmaris kentinde sıcaklıkların bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 45,5 dereceye ulaştığını söyledi. "Savaş yapıyoruz" dedi.

Yetkililer baskı altında

Ege Denizi'nin her iki yakasındaki yetkililer, bu yangınlarla mücadele araçlarının yetersiz olduğunu düşünen yerel halkın baskısıyla karşı karşıya kaldı. Evia adasındaki Limni belediye başkanı Giorgos Tsapourniotis, "Yetkilileri insan hayatını riske atmamak için hava ve kara kuvvetlerini güçlendirmeye çağırıyoruz" dedi. Antik Olympia belediye başkanı Giorgos Georgopoulos da Open TV'de “daha ​​fazla hava desteği” çağrısında bulundu.

Türk muhalefeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı su bombardıman uçakları filosunu koruyamamak ve uluslararası yardımı kabul etmekte yavaş olmakla eleştirdi. Erdoğan ise muhalefeti durumdan siyasi çıkar sağlamaya çalışmakla suçladı. Orman yangınları, tıpkı Covid-19 pandemisi gibi uluslararası bir tehdittir" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.