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Ege'de Fransa destekli kriz büyüyor

İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte kiraladıkları sismik araştırma gemisini Türk deniz sahasına gönderen Yunanistan'ı cesaretlendiren ülke, bugün Yunan medyasının manşetlerinde. Yunan medyası, Paris yönetiminin Yunanistan'a tam destek veren mesaj ilettiğini manşetten duyurdu.

2 Saat Önce
2021-09-25 12:05:09
Ege'de Fransa destekli kriz büyüyor

İsrail ve Güney Kıbrıs'la birlikte kiraladıkları sismik araştırma gemisini Türk deniz sahasına gönderen Yunanistan'ı cesaretlendiren ülke, bugün Yunan medyasının manşetlerinde.

Kathimerini gazetesi, Türk fırkateyni Oruç Reis tarafından Akdeniz'de önü kesilen Nautical Geo araştırma gemisini Fransa'nın desteklediğini manşet haberiyle duyurdu.

Kathimerini'ye göre, Paris yönetimi son 24 saat içerisinde Atina'ya destek mesajı gönderdi ve Girit Adası'nın doğusunda devam eden keşif çalışmalarının arkasında durduğunu belirtti.

Yunanistan'a destek mesajı gönderen diğer ülkeler ise beklendiği gibi İsrail ve Mısır oldu. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a bizzat mesajı iletti.

Gazete, yakıt ikmali için Cuma günü Girit'e dönen sismik araştırma gemisinin bulunduğu noktada Yunan donanmasına ait savaş gemilerinin de beklediğini bildiriyor.

Müttefiki Yunanistan'la Doğu Akdeniz'de birçok tatbikat gerçekleştiren Fransa, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gözdağı için Charles de Gaulle uçak gemisini bölgeye göndermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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