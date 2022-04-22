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Efsane boksör Mike Tyson uçaktaki yolcuyu dövdü

Boks tarihinin en ünlü isimlerinden Mike Tyson, uçakta kendisini rahatsız eden yolcuyu üst üste yumrukladı.

2 Saat Önce
2022-04-22 16:50:01
Efsane boksör Mike Tyson uçaktaki yolcuyu dövdü

Boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson, San Francisco Havalimanın'dan Florida'ya yolculuk ettiği esnada, fotoğraf çekildikten sonra kendisini rahatsız etmeye devam eden yolcuyu dövdü.

55 yaşındaki boksör, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen yolcunun isteğini yerine getirdikten sonra aynı yolcu kendisini rahatsız etmeye devam etti.

mike-tyson

Tyson, yolcuya kendisiyle konuşmayı bırakmasını ve onu yalnız bırakmasını söyledi. Boksörü rahatsız etmeye devam eden yolcu, bir anda ayağa kalkıp kendisine saldıran Tyson'ın tepkisiyle karşılaştı.

Ünlü magazin sayfası TMZ'nin paylaştığı videoda, boksör bir anda yerinden kalkıp arkasındaki yolcuyu dövmeye başladı.

Kendisini rahatsız eden yolcuyu ardı ardına yumruklamaya başlayan boksörü, etrafındaki insanlar sakinleştirdi.

Video kaydına devam eden şahıs, boksörün yumrukladığı yolcunun yüzündeki yara izlerine dikkat çekti. Olayda iki kişinin polis tarafından gözaltına alındığı biliniyor. Ünlü boksör, uçakta yaşanan bu olayla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. NTV

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