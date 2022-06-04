Efes tatbikatı Yunan basınında panik oluşturdu

TSK'nın öncülüğünde 37 ülkenin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirilen EFES 2022 tatbikatına Azerbaycan'ın özel kuvvetler birliklerinin katılması Yunan medyasında deprem etkisi oluşturdu.

Türkiye'nin Azerbaycan özel kuvvetler askerlerini "Yunanistan'ı işgal etmek için kullanacağını" iddia eden Yunan yayın organları Türkiye'nin Ege'de ilk kez bir Libya savaş gemisiyle birlikte tatbikat gerçekleştirmesinin de Yunanistan'da endişe yarattığını vurguladı

ADALARA ÇIKARMA!

Akşam'ın haberine göre; Yunan televizyon kanalı Mega TV tatbikata Libya, Azerbaycan, Pakistan ve komşu ülke Arnavutluk'un katılmasına özellikle dikkat çekerek ilgili ülkelerin özel kuvvet birliklerinin Türk ordusu tarafından eğitilerek Yunan adalarına çıkması için görevlendirilebileceği iddiasında bulundu. Yayın organı Yunanistan'ın gergin ilişkilere sahip olduğu bir başka komşu ülkesi Kuzey Makedonya'nın da tatbikata katıldığını duyurdu.

'AÇIKÇA MEYDAN OKUMA'

Yayın organında yapılan yorumda şu ifadelere yer verildi: "Libya'nın hücumbotu 'Şafak' gemisi, tatbikata katılmak için Türkiye'ye geldi. Bu açıkça bir meydan okuma. Türkiye'nin 4. Sondaj Gemisi, Girit açıklarında sondaj yapabilir. Libya, Girit açıklarını Türk deniz sınırları içinde kabul ediyor. Sondaj egemenlik anlamına gelir. Türkiye Girit açıklarında sondaj yaparsa, egemenliğimizi kaybedebiliriz." Greek City Times ise "Türk ve Azeri özel kuvvet birlikleri Yunan adalarını ele geçirme tatbikatı gerçekleştirdiler" başlıklı haberinde Türkiye'yi akıl dışı suçlamayla karalamaya çalıştı. Pro News ise "Azerbaycan Karabağ zaferinin borcunu ödemek istediği için Ankara, Azerileri Ege'ye alıştırıyor" diye yazdı.

İzmir'deki EFES 2022 tatbikatına aralarında Azerbaycan ve Pakistan'ın yer aldığı 37 ülke katılım sağladı.

YUNAN MEDYASINDAN İDDİA! "6 BİN METREDE TÜRK SİHA'SI"

Yunan medyasındaki dikkat çeken bir başka haber, bir Türk insansız hava aracının Ege Denizi ortasındaki Kandilli Adası'nın üstünde uçtuğu oldu. Kathimerini, cuma günü saat 10.12'de fark edilen Türk insansız hava aracının yaklaşık 6 bin metre yükseklikte uçtuğunu ileri sürdü. Gazeteye göre, Türk drone'u aynı adanın üstünde 33 dakika sonra, saat 10.45'te bir kez daha göründü.