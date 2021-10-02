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TIMETURK / DÜNYA / Duterte'den sürpriz karar

Duterte'den sürpriz karar

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkan yardımcılığına aday olmak için ilan edilen plandan geri adım attığını ve görev süresi sona erdikten sonra siyaseti bırakacağını söyledi.

49 Dakika Önce
2021-10-02 11:37:47
Duterte'den sürpriz karar

Duterte sürpriz kararı Cumartesi günü, onun yerine bir Seçim Komisyonu merkezinde başkan yardımcılığı için kendi adaylığını sunan eski eski yardımcısı Senatör Bong Go'ya eşlik ettikten sonra duyurdu.

Duterte, "Filipinliler arasında hakim duygu, nitelikli olmadığım ve anayasaya aykırı olacağı yönünde" dedi ve ekledi: "Bugün siyasetten emekliliğimi duyuruyorum".

Filipin cumhurbaşkanları anayasa tarafından altı yıllık bir görev süresiyle sınırlandırıldı ve muhalifler, Duterte'nin Yüksek Mahkeme'ye adaylığını ilan ettiği başkan yardımcılığının yasallığını sorgulayacaklarını söylediler.

2016 yılında göreve başlayan Duterte, çoğu küçük şüpheli 6.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan ve Batılı hükümetleri ve insan hakları gruplarını alarma geçiren yasa dışı uyuşturuculara yönelik bir baskı başlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi cinayetleri araştırıyor.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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