Duterte'den sürpriz karar
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, gelecek yıl yapılacak seçimlerde başkan yardımcılığına aday olmak için ilan edilen plandan geri adım attığını ve görev süresi sona erdikten sonra siyaseti bırakacağını söyledi.
2021-10-02 11:37:47
Duterte sürpriz kararı Cumartesi günü, onun yerine bir Seçim Komisyonu merkezinde başkan yardımcılığı için kendi adaylığını sunan eski eski yardımcısı Senatör Bong Go'ya eşlik ettikten sonra duyurdu.
Duterte, "Filipinliler arasında hakim duygu, nitelikli olmadığım ve anayasaya aykırı olacağı yönünde" dedi ve ekledi: "Bugün siyasetten emekliliğimi duyuruyorum".
2016 yılında göreve başlayan Duterte, çoğu küçük şüpheli 6.000'den fazla kişinin ölümüne neden olan ve Batılı hükümetleri ve insan hakları gruplarını alarma geçiren yasa dışı uyuşturuculara yönelik bir baskı başlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi cinayetleri araştırıyor.
Kaynak: Euronews
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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