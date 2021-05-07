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Duterte, Çin'in gönderdiği koronavirüs aşılarını iade etmek istiyor

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Çin'in bağışladığı Sinopharm şirketinin koronavirüs aşılarını geri almasını istedi.

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07.05.2021 02:05:10
Duterte, Çin'in gönderdiği koronavirüs aşılarını iade etmek istiyor

Filipinler'de henüz kullanımına onay verilmeyen Sinopharm'ın Kovid-19 aşısını uygulattığı için eleştirilen Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'den, bağışladığı 1000 doz aşıyı geri almasını talep etti.

BBC'nin haberine göre Duterte, ülkede henüz onaylanmayan Kovid-19 aşısının kullanımının riskli olduğu eleştirilerini kabul ederek üzgün olduğunu dile getirdi.

Doktorların, Kovid-19 aşısı olmasını tavsiye ettiğini belirten Duterte, kendisine uygulanan Sinopharm aşısının, aşıya ilgili makamlardan onay alınmadan insani nedenlerle hastalarda kullanıldığı durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, Filipinler basınında çıkan haberlere göre Duterte, onaylanmamış aşıyı uygulatmanın tehlikeli olduğunu kaydederek "Adımlarımı takip etmeyin" ifadelerini kullandı.

Filipinler'de, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile Çinli Sinovac şirketinin aşısı uygulanıyor.

Duterte, 4 Mayıs'ta Çin şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşısını yaptırmış, uzun süredir bu aşıyı beklediğini söylemişti.

Güneydoğu Asya'da virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Filipinler'de, son 24 saatte 6 bin 637 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 80 bin 172'ye ulaştı.​​​​​​​

Son 24 saatte virüse bağlı 191 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölü sayısı 17 bin 991'e yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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