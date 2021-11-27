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'Düşman tehdidi' büyüdü; Japon ordusu güçlendirilecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini çevreleyen güvenlik durumunun değişkenliği karşısında, Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) kapasitelerini artırmayı planladıklarını bildirdi.

1 Saat Önce
2021-11-27 17:05:09
'Düşman tehdidi' büyüdü; Japon ordusu güçlendirilecek

Kara Öz Savunma Kuvvetlerine (GSDF) ait Asaka Üssü ziyaretinde yaptığı konuşmada Kişida, ülkesi etrafındaki güvenlik durumunun "şimdiye kadar olmadığı hızda" değişkenlik gösterdiğini belirtti.

Çin'in askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin füze teknolojilerini geliştirmesine yönelik endişeler taşıdıklarını kaydeden Kişida, "Bilim-kurgu romanlarında meydana gelmesine alışılanlar bugünün gerçekleri" dedi.

Pyongyang'ın tehditkar denemelerinin Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olduğunu belirten Kişida, "Kuzey Kore'nin hipersonik silahlar ve düzensiz yörüngeli füzeler gibi yeni teknolojiler geliştirmesini göz ardı edemeyiz" dedi.

Orta Vadeli Savunma Programı

Kişida, Çin'in askeri kapasitesini "yeterli şeffaflığa başvurmadan" güçlendirdiğini ve "bölgedeki statükonun değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüsler sergilediğini" belirtti.

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Ülkesinin askeri güç politikasını revize edeceği sinyali veren Kişida, "Ulusal Güvenlik Stratejisi" ile "Orta Vadeli Savunma Programı'nın" güncellenmesine ilişkin hazırlıklar yapılması için hükümete talimat verdiğini dile getirdi.

Japonya'nın askeri yapılanmasının güçlendirileceğini söyleyen Kişida, bu kapsamda "SDF'nin düşman üslerini vurabilecek kapasitelere eriştirilmesi dahil" tüm opsiyonların değerlendirileceğini bildirdi.

Ülkesinin askeri harcamalarını "iki katına çıkarma politikasına" açık olduğunu kaydeden Kişida, halkın yaşamının korunması için "sakin ve gerçekçi tartışmalar" gerçekleştireceklerini belirtti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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