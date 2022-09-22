Dürzi gençten İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’ı şok eden mektup: Sizi korumak için doğmadım

İsrail’de Dürzi genç Fuad Yamin Zeydan, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz’a bir mektup göndererek askerlik yapmayı reddetti. Dürzi genç Fuad Yamin Zeydan, gönderdiği mektup sonrası tutuklandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İsrail işgal devletinin ilk kurulduğu sınırlar içinde yer alan ve 48 toprakları olarak bilinen egemenlik alanındaki bir Dürzi genç, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'a bir mektup göndererek askerlik yapmayı reddetti. Dürzi genç Fuad Yamin Zeydan, gönderdiği mektup sonrası tutuklandı.

Zayed, mektubunda “Ben aşağıda imzası bulunan Fuad Yamin Zeydan, bana ve halkıma karşı zorla ve yalanla çıkarılan zorunlu askerlik emrine uymayı açık ve kesin olarak reddettiğimi beyan ederim. Ben ülkemde doğup büyüdüm, ne teftiş noktalarınızın bekçisi, ne halkımın toprakları ve mülkleri üzerindeki sömürge yerleşimlerinizin koruyucusu, ne de kardeşlerime baskı yapan biriyim” ifadelerini kullandı.

Vatan ve insan sevgisi üzerine yetiştiğini söyleyen Zeydan, İsrail ordusunda halka baskı aracı olarak kullanılmayı reddettiğini açıkladı. .