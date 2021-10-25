DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Arkeologları şaşırtan asilzade mumyası 'tarihi baştan yazacak'
Koronavirüs çocuklarda göz kırma hastalığını artırdı
Biden 9 ayda çakıldı
Gözler kabinede! Büyükelçilerin durumu da görüşülecek
Doğal gaz ithalatı ağustosta yüzde 24,3 arttı
Milyonları ilgilendiriyor! BES'te yeni dönem
Güncel faiz oranları | Konut (ev) kredisi faizi düştü mü? İhtiyaç kredisi faiz oranı düştü mü?
Halkbank'tan 'faiz indirimi' haberine yalanlama
Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Sağlık Akademisi kuruldu
Banka kredi faizleri düştü mü? Konut kredisi-ihtiyaç kredisi faizleri düştü mü?
Bitcoin'nin mucidi Nakamoto hâlâ gizemini koruyor
2021 öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 15 bin sözlü öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu?
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
'Büyükelçiler gönderilir mi?'
2021 sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri | Öğretmen atama (sözlü sınav) mülakat merkezleri belli oldu mu?

TIMETURK / DÜNYA / Dünyayı korkutan yeni salgın: Cinsel yolla bulaşıyor

Dünyayı korkutan yeni salgın: Cinsel yolla bulaşıyor

İngiliz bilim adamları ve uzmanlar, ülkede 'donovanosis' adı verilen cinsel yolla bulaşan bir hastalığın hızla yayıldığını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-10-25 08:53:31
Dünyayı korkutan yeni salgın: Cinsel yolla bulaşıyor

İngiliz Birmingham Mail gazetesinin internet sitesinde yayınlanan bir haber, ülkenin belli bölgelerinde yeni bir salgının yayılmaya başladığını ortaya koydu.

Donovanosis ismi verilen ve cinsel yolla bulaşan bu rahatsızlığın eskiden çok nadir görüldüğü fakat son yıllarda Birleşik Krallık'ta yayılmaya başladığı aktarıldı.

“Kırmızı ve etli” ülserlere sebebiyet veren ve genital dokuda hasara sebep olan hastalığın 2016 yılından beri arttığını açıklayan uzmanlar uyarıda bulundu.

"HIV OLUŞUMUNU TETİKLEYEBİLİR"

Gazeteye konuşan Londra'da görev yapan Dr. Shree Datta, “Son dönemdeki verilere baktığımızda daha önce Hindistan, Brezilya ya da Yeni Gine'de tespit edilen bu hastalıkların daha da yayıldığını görüyoruz” dedi.

Sözcü'nün aktardığına göre, 'Donovanosis' vakalarının diğer “cinsel yolla bulaşan hastalıklara” oranla daha nadir görüldüğünü ama kamu sağlığını tehdit edebilecek bir hale gelebileceğini söyleyen uzmanlar, “Genelde tropikal bölgelerde görülen bu hastalık kontrol edilmezse enfeksiyonun zarar verdiği bölgelerde HIV oluşumunu tetikleyebilir” açıklamasını yaptı.

İngiliz basınının, “et yiyen virüs” olarak adlandırdığı Donovanosis aslında et yemiyor fakat cildin görünüşünü bozarak kırmızı ve şişmiş bir halde görünmesine sebep oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş