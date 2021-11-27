“Dünyayı böyle kandırıyorlar işte”

Gazeteci-Yazar Soner Yalçın, fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olan Afgan kızı Şarbat Gula'nın fotoğrafının dünyaca ünlü olmasının altında yatan nedeni yazdı.

Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olmasıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula, ülkesini terk ederek İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1985 yılında Peşaver'deki bir mülteci kampında henüz genç bir kız iken McCurry tarafından çekilen fotoğrafının National Geographic dergisinde kapak olmasıyla ün kazanan Gula'nın ülkesi Afganistan'dan tahliye programı çerçevesinde ayrılarak İtalya'ya geldiği bildirildi.

Meşhur fotoğraf çekildiğinde 13 yaşında olan Gula'nın hikayesi, Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kalmasıyla başladı.

Gazeteci-Yazar Soner Yalçın 17 Eylül 2015 tarihli yazısında Gula'nın fotoğrafının dünyaca ünlü olmasının altında yatan nedeni yazdı.

Yalçın şunları kaydetti:

Si­zi kan­dı­rı­yor­lar!

Bu salt bi­zim ül­ke­miz­le il­gi­li de­ğil.

Bi­lin­dik bir söz­dür:

“İlk mis­yo­ner, da­ha son­ra as­ker ge­lir!”

Bu­nu ar­tık de­ğiş­tir­mek ge­re­ki­yor:

“İlk ga­ze­te­ci, da­ha son­ra as­ker ge­lir!”

“Ga­ze­te­ci­” gö­rü­nüm­lü is­tih­ba­rat­çı­lar, ik­ti­dar­la­rın ni­yet­le­ri­ni ka­mu­oyu­na dik­te et­tir­mek için gö­rev ya­pı­yor!

Irak ve Af­ga­nis­ta­n'­a mü­da­ha­le mi edi­le­cek­tir; uy­dur­ma ve ya­lan ha­ber­le­riy­le bu söz­de ga­ze­te­ci­ler iş ba­şın­da­dır. Ga­ze­te­ci ar­tık pro­pa­gan­da üret­mek için var­dır!

Ste­ve Mc Curry adı ilk an­da si­ze bir şey çağ­rış­tır­ma­ya­cak­tır.

Fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı­dır.

Ön­ce­ki gün, An­ka­ra Cer­Mo­der­n'­de ko­nuş­ma­sı var­dı.

Ko­nu ma­lum; her­hal­de dün­ya­nın en ta­nın­mış fo­toğ­ra­fı­nı çek­ti.

Yıl, 1984…

McCurry Af­ga­nis­ta­n'­dan ka­çan mül­te­ci­le­rin Pa­kis­tan sı­nı­rın­da kur­du­ğu kamp­ta genç Shar­bat Gu­la­'yı gö­rüp dek­lan­şö­re bas­tı.

Genç Af­gan kı­zı­nın de­lip ge­çen göz­le­ri, kor­ku için­de­ki ba­kı­şı çok et­ki­le­yi­ciy­di.

Ün­lü Af­gan kı­zı fo­toğ­ra­fı­nın dün­ya­da bu ka­dar bi­lin­me­si­nin ne­de­ni, CI­A idi…

Ame­ri­kan psi­ko­lo­jik harp mer­ke­zi, Sov­yet­ler Bir­li­ği­'nin Af­ga­nis­ta­n'­ı iş­ga­li­ni bu fo­toğ­raf­la sim­ge­leş­tir­di. Mu­az­zam bir ör­tü­lü fa­ali­yet­le Af­gan kı­zı­nın fo­toğ­ra­fı bir sa­nat ese­ri ha­li­ne ge­ti­ri­li­ver­di. Bi­lin­çal­tı­na ses­le­ni­yor­lar­dı as­lın­da; “ba­kın Kı­zıl Or­du Af­gan kı­zı­nı na­sıl kor­ku­tu­yor!”

Ve 18 yıl son­ra…

McCurry 2002'de Shar­bat Gu­la­'nın bir fo­toğ­ra­fı­nı da­ha çek­ti. Af­gan kı­zı mut­luy­du!

Öy­le ya... Af­ga­nis­tan ABD bom­ba­la­rı­nın al­tın­day­dı!

Şim­di…

Ame­ri­ka­lı McCurry bi­zim med­ya­da dün­ya­nın en bü­yük fo­toğ­raf sa­nat­çı­sı ola­rak su­nu­lu­yor.

(Ne­den­se McCurry Ame­ri­ka or­du­su­nun Af­ga­nis­ta­n'­da yap­tık­la­rı­nı bir tür­lü fo­toğ­raf­la­ya­ma­dı! Ney­se…)

Ör­nek­ler çok…

Ti­mes mu­ha­bi­ri Ju­dith Mil­ler, “Sad­da­m'­ın kit­le im­ha si­lah­la­rı­nı­n” var­lı­ğı ya­la­nı­nı CI­A ile iş­bir­li­ği ha­lin­de ilk ya­zan “ga­ze­te­ci­” ol­du. Ya­la­nı or­ta­ya çı­kın­ca ne yap­tı? Hiç..!

Ara­dan yıl­lar geç­ti… Ay­nı Ti­mes bu kez Esa­d'­ın Şam ban­li­yö­le­rin­de kim­ya­sal si­lah bu­lun­dur­du­ğu ya­la­nı­na sa­rıl­dı!

Uzat­ma­ya­yım… Tüm o Bir­leş­miş Mil­let­ler ka­rar­la­rı fi­lan bu ya­lan ha­ber­le­re ba­kı­la­rak alın­dı!

Dün­ya­yı böy­le kan­dı­rı­yor­lar iş­te!

Kaynak: Odatv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.