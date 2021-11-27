“Dünyayı böyle kandırıyorlar işte”
Gazeteci-Yazar Soner Yalçın, fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olan Afgan kızı Şarbat Gula'nın fotoğrafının dünyaca ünlü olmasının altında yatan nedeni yazdı.
2021-11-27 13:02:14
Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından 1985'te fotoğrafı çekilen ve National Geographic dergisine kapak olmasıyla ünlenen "Afgan Kızı" Şarbat Gula, ülkesini terk ederek İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1985 yılında Peşaver'deki bir mülteci kampında henüz genç bir kız iken McCurry tarafından çekilen fotoğrafının National Geographic dergisinde kapak olmasıyla ün kazanan Gula'nın ülkesi Afganistan'dan tahliye programı çerçevesinde ayrılarak İtalya'ya geldiği bildirildi.
Meşhur fotoğraf çekildiğinde 13 yaşında olan Gula'nın hikayesi, Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kalmasıyla başladı.
Gazeteci-Yazar Soner Yalçın 17 Eylül 2015 tarihli yazısında Gula'nın fotoğrafının dünyaca ünlü olmasının altında yatan nedeni yazdı.
Yalçın şunları kaydetti:
Sizi kandırıyorlar!
Bu salt bizim ülkemizle ilgili değil.
Bilindik bir sözdür:
“İlk misyoner, daha sonra asker gelir!”
Bunu artık değiştirmek gerekiyor:
“İlk gazeteci, daha sonra asker gelir!”
“Gazeteci” görünümlü istihbaratçılar, iktidarların niyetlerini kamuoyuna dikte ettirmek için görev yapıyor!
Irak ve Afganistan'a müdahale mi edilecektir; uydurma ve yalan haberleriyle bu sözde gazeteciler iş başındadır. Gazeteci artık propaganda üretmek için vardır!
Steve Mc Curry adı ilk anda size bir şey çağrıştırmayacaktır.
Fotoğraf sanatçısıdır.
Önceki gün, Ankara CerModern'de konuşması vardı.
Konu malum; herhalde dünyanın en tanınmış fotoğrafını çekti.
Yıl, 1984…
McCurry Afganistan'dan kaçan mültecilerin Pakistan sınırında kurduğu kampta genç Sharbat Gula'yı görüp deklanşöre bastı.
Genç Afgan kızının delip geçen gözleri, korku içindeki bakışı çok etkileyiciydi.
Ünlü Afgan kızı fotoğrafının dünyada bu kadar bilinmesinin nedeni, CIA idi…
Amerikan psikolojik harp merkezi, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini bu fotoğrafla simgeleştirdi. Muazzam bir örtülü faaliyetle Afgan kızının fotoğrafı bir sanat eseri haline getiriliverdi. Bilinçaltına sesleniyorlardı aslında; “bakın Kızıl Ordu Afgan kızını nasıl korkutuyor!”
Ve 18 yıl sonra…
McCurry 2002'de Sharbat Gula'nın bir fotoğrafını daha çekti. Afgan kızı mutluydu!
Öyle ya... Afganistan ABD bombalarının altındaydı!
Şimdi…
Amerikalı McCurry bizim medyada dünyanın en büyük fotoğraf sanatçısı olarak sunuluyor.
(Nedense McCurry Amerika ordusunun Afganistan'da yaptıklarını bir türlü fotoğraflayamadı! Neyse…)
Örnekler çok…
Times muhabiri Judith Miller, “Saddam'ın kitle imha silahlarının” varlığı yalanını CIA ile işbirliği halinde ilk yazan “gazeteci” oldu. Yalanı ortaya çıkınca ne yaptı? Hiç..!
Aradan yıllar geçti… Aynı Times bu kez Esad'ın Şam banliyölerinde kimyasal silah bulundurduğu yalanına sarıldı!
Uzatmayayım… Tüm o Birleşmiş Milletler kararları filan bu yalan haberlere bakılarak alındı!
Dünyayı böyle kandırıyorlar işte!
Kaynak: Odatv.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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