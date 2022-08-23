Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası “Dünyayı besleme” sözü veren Hindistan, tahıl ithal etmek zorunda kaldı. Yaşanan buğday azlığıyla ülkede tahıl stokları son 14 ayın en düşük seviyesini gördü.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası “Dünyayı besleme” sözü veren Hindistan, tahıl ithal etmek zorunda kaldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Nisan ayında görüştüğü ABD Başkanı Joe Biden'a, Ukrayna'daki savaşın tedarik sorunlarına ve fiyat artışlarına yol açmasının ardından ülkesinin dünyanın geri kalanına gıda göndermeye hazır olduğunu söylemişti.

Modi, Hindistan'ın 1,4 milyarlık nüfusu için "yeterli gıdaya" sahip olduğunu belirterek, "Dünya Ticaret Örgütü izin verirse, yarından itibaren dünyaya gıda stokları sağlamaya hazırız" dedi.

14 ayın en düşük seviyesinde!

Ancak Hint Alt kıtasında rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar sonucu buğday tarlalarında yeterli üretim olmayınca Hindistan ihtiyacını karşılamak için buğday ithal etmeye başladı. Ülkede uzun bir süredir etkili olan aşırı sıcaklar sonucu yeterli buğday üretimi yapılamayınca, tahıl türketiminin yüksek olduğu ülkenin iç pazarlarında fiyat artışı yaşandı. Yaşanan buğday azlığıyla ülkede tahıl stokları son 14 ayın en düşük seviyesini gördü.

Hindistan 103 milyon ton ile dünyanın en büyük ikinci tahıl üreticisi olmasına rağmen, tüketici yüksek nüfusu sebebiyle dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer almıyor.