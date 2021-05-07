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Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi

İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, kontrolden çıkan ve 8–10 Mayıs'ta yeryüzüne düşmesi beklenen Çin’e ait Long March 5B tipi roketi ilk kez görüntülemeyi başardı.

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07.05.2021 09:59:08
Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi

Dünya'yı alarma geçiren kontrolden çıkan Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gökbilimciler tarafından yayınlandı. Dünya'dan 700 km uzakta olan roketin görüntüsünü 'Elena' robotik teleskopuyla görüntülemeyi başaran İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, “Gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi. Fakat robotik teleskopumuz sayesinde roketi görüntülemek başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olay.”diye konuştu.

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8-10 MAYIS'TA YERYÜZÜNE DÜŞECEK

Çin'in uzay istasyonunun ana modülünü taşıyan Long March 5B roketi 29 Nisan'da Hainan adasından başarıyla kalkış yapmış, uzayda roket modülden ayrılarak kontrolden çıkmıştı. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen roketin atmosferden geçerek hafta sonu Dünya'ya düşeceği tahmin ediliyor. Roketin 8-10 Mayıs arasında yeryüzüne düşmesinin beklendiği açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Mike Howard, roketin dünyanın hangi noktasına düşeceğinin çarpmaya ancak birkaç saat kala tahmin edilebileceğini aktarmıştı.

ÇİN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Öte yandan Pekin, günler önce yörüngeye fırlatıldıktan sonra kontrolden çıkan rokete ilişkin sessizliğini bozdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, roketin bir tehlike oluşturmadığını, zarar verme ihtimalinin çok az olduğunu savundu.

Çin'den kontrolünü kaybettiği rokete dair günler sonra açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin roketin bir tehlike oluşturmadığını öne sürdü ve Wenbin, "Roket parçalarının büyük bölümü düşüş sırasında yanacak" diyerek, roketin bir zarara sebep olma ihtimalinin çok az olduğunu savundu.

Bu, konuya dair Çin'den gelen ilk resmi açıklama oldu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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