Dünyanın yarısı iklim krizinin farkında değil

Dünya geneli yaşanmakta olan iklim krizi ile ilgili Kırmızı Kod'lu açıklama ve uyarılar yapılırken insanların yarısından fazlası bu konuda yeterli bilince sahip değil

Kasım ayında İngiltere'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 26) başlamadan önce Epson, İklim Gerçekliği Barometresi'nin sonuçlarını duyurdu. Epson'un araştırması, iklim gerçekliği ile insanların iklimin yıkıcı etkilerine ilişkin anlayışı arasında bir boşluk olduğunu keşfetti. Anket, 5 ana Avrupa pazarı da dahil olmak üzere 15 ülke ve bölgede 15.264 tüketicinin iklim değişikliğiyle ilgili küresel deneyimlerini ve algılarını ele aldı.

Araştırmanın amacı, COP 26'daki tartışmaları çerçevelemeye yardımcı olmak için, iklim değişikliğinin etkileri konusunda daha fazla kamuoyu bilinci oluşturmak, dönüştürücü iş kararlarını etkilemek ve politika yapıcıları daha iyi bilgilendirmek.

Yarıya yakınının haberi yok

Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Singapur, Güney Kore, İspanya, Tayvan, İngiltere ve ABD'den bireyler araştırmaya katıldı. Katılımcılara insanlığın yaşamları boyunca bir iklim krizini önleme yeteneği hakkındaki görüşleri sorulduğunda, yanıt verenlerin yarısına yakını (yüzde 46) çok veya biraz iyimser olduklarını belirtti. Bu, yüzde 27'yi oluşturan çok veya biraz karamsar olduklarını ifade eden katılımcılardan önemli ölçüde daha ağır basıyor.

Artan kamuoyu bilinci iyimser tablo

Küresel olarak, bu iyimserliği destekleyen en popüler nedenler, iklim değişikliği konusunda artan kamuoyu bilinci (%32), bilim ve teknolojinin çözüm sağlama yeteneği (%28) ve insanların yenilenebilir enerjilere yönelmesi (%19) oldu. Küresel olarak, yanıt verenlerin %5'i bir iklim acil durumu olduğuna inanmıyor ve ABD (%11), Almanya (%7) ve Birleşik Krallık (%6) iklim değişimi inkarcıları listesinin başında geliyor.

Etkilerin tersine dönmesi bin yıl alır

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin bazı insan kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin tersine dönmesinin bin yıl alacağını bildirdiği gibi şimdiye kadar en yüksek Temmuz sıcaklığının kaydedilmesi, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'daki orman yangınları ve Çin, Kolombiya ve Almanya'daki sel felaketleri de dahil olmak üzere bir dizi küresel olay göz önüne alındığında, Epson'un İklim Gerçekliği Barometresi'nin bulguları, kanıtlara karşı iyimserliğin zaferi ve insanlara zarar verecek bir İklim Gerçekliği Eksikliği olduğunu gösteriyor.

Kırmızı Kod verilmişti

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) açıkladığı 3 bin sayfalık yeni raporda, "İklim krizinin her yerde daha önce hiç görülmemiş düzeyde kötüleştiği" ifade edilmişti.

Sonuca yönelik "insanlık için kırmızı kod" tanımlamasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de "Dünyayı yok eden fosil yakıtların sonlandırmanının zamanının geldiği uyarısını yapmıştı.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının 1850-1900'dan bu yana yaklaşık 1,1 santigrat derece ısınmadan sorumlu olduğuna dikkati çekilen raporda, gelecek 20 yılda ortalama küresel sıcaklığın 1,5 santigrat dereceye ulaşması veya hatta bu ısınmayı aşmasının beklendiği kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.