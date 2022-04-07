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Dünyanın en zenginleri açıklandı! İşte Forbes milyarderler listesi

Ünlü ekonomi yayını Forbes, yıllık milyarderler listesini açıkladı. 236 yeni milyarder geldi. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi. İşte, Dünyanın en zenginleri listesi...

3 Saat Önce
2022-04-07 14:58:11
Dünyanın en zenginleri açıklandı! İşte Forbes milyarderler listesi

Her yıl dünyanın en zengin insanlarını paylaşan Forbes dergisi, 2022'nin en çok kazanan isimlerini paylaştı. 36. kez yayınlanan listede 329 milyarder çıktı, 236 yeni milyarder geldi. İşte dünyanın en zengin milyarderleri...

Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti.

Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı.

Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD'yi Çin ve Rusya izledi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti.

1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR

 

2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR

 

3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR

 

4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR

 

5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR

 

6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR

 

7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR

 

8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR

 

9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR

 

10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR

 

11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR

 

12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR

 

13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR

 

14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR

 

15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR

 

 

 
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