DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi
İngiltere'de yüz tanıma yazılım firmasına ağır para cezası
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde Rusya'ya uyarılar yinelendi
Borsa günü yükselişle tamamladı
'Dünyanın en zengin toplumu'!.. İngiltere/Galler'de 688 evsiz öldü
ABD’den Yunanistan'a yeni askeri yatırım ve silahlandırma!
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 780 bini geçti
Fransızlar faturalarını ödemek için borç alıyor
Blinken: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız
Burak Elmas’tan ‘TFF’ çıkışı: Nihat Özdemir'in altını oyuyorlar
Metin Gürcan'ın 'casusluk' davası ve Babacan’ın ‘Pandora Kutusu’
Daha önce mor patates gördünüz mü?
İsveç'te 6 bin kişi çip taktırdı
Restoranlarda bu püf noktalar kullanılıyor!
Ünlü markadan Aksaray'a yeni fabrika; 5 bin kişi istihdam edilecek

TIMETURK / DÜNYA / 'Dünyanın en zengin toplumu'!.. İngiltere/Galler'de 688 evsiz öldü

'Dünyanın en zengin toplumu'!.. İngiltere/Galler'de 688 evsiz öldü

İngiltere ve Galler'de 2020'de 13'ü yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) toplam 688 evsizin yaşamını yitirdiği bildirildi.

56 Dakika Önce
2021-12-01 18:16:41
'Dünyanın en zengin toplumu'!.. İngiltere/Galler'de 688 evsiz öldü

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, yıllık kayıtlı evsiz ölüm sayısı geçen yıl 2014'ten bu yana ilk kez düştü.

2020'deki evsiz ölümlerinin yüzde 38,5'i (265 ölüm) uyuşturucudan kaynaklanırken, intihar kaynaklı ölümler bir önceki yıla göre 38 azalarak 74'e düştü. 19 kişinin 25 yaşın altında olduğu tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 90'ını erkekler oluşturdu. Türk Telekom Reklamı

GettyImages-507063834-1920x1080

Başkent Londra, en fazla ölümün kaydedildiği bölgeler arasında yer aldı. Verilen sayıların, ölüm anında veya öncesinde, sokakta kalan veya geçici sığınma evlerinde bulunan kişileri içerdiği aktarıldı.

"Dünyanın en zengin toplumlarından birinde böyle bir şey yaşanmamalı"

Evsizlere yardım eden sivil toplum kuruluşu Homeless Link'in CEO'su Rick Henderson, bir yılda 688 ölümün "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu ve gelecekte insanların çok erken ölmesini önlemek için bunların araştırılması gerektiğini belirtti.

"Dünyanın en zengin toplumlarından birinde böyle bir şey yaşanmamalı." diyen Henderson, ancak ölüm sayısının 5 yılda ilk kez düşmesinin ve Kovid-19 kaynaklı sadece 13 ölümün görülmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

ingiltere-evsiz

Henderson, her evsize geçen sene sunulan geçici sığınma evlerinin bu kış da açık olması gerektiğini kaydetti.

"İç karartıcı"

Evsizlere kalacak yer sağlayan yardım kuruluşu Shelter CEO'su Polly Neate ise bir salgın sırasında en az 688 kişinin son günlerini evsiz geçirdiğini düşünmenin "iç karartıcı" olduğunu söyledi.

Hükümetin insanları sokaklardan kurtarmaya yönelik adımlarının can kayıplarını azalttığına işaret eden Neate, "Virüs hala ortalıkta dolaşırken ve zorlu bir kışa girerken kimseyi soğukta dışarıda bırakamayız. Acil barınmaya ihtiyacı olan, belediyelerce geri çevrilen ve hiçbir hakları olmadığı söylenen kişiler, hizmetlerimize şimdiden başvuruyor." dedi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş