Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı (2022)
Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'nin en zeki ülkelerini açıkladı.
2022-09-14 14:29:31
Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri...
100- Senegal - 60
99- Etiyopya - 61
98- Gine-Bissau - 62
97- Eritre - 63
96- Kongo - 63
95- Kamerun - 65
94- Çad - 65
93- Gana - 69
92- Nijerya - 70
91- Sudan - 70
90- Güney Afrika - 70
89- Fildişi Sahili - 71
88- Kenya - 71
87- Zimbabve - 72
86- Zambiya - 72
85- Nepal - 77
84- Bangladeş - 77
83- Katar - 78
82- Sri Lanka - 79
81- Afganistan - 80
80- Suudi Arabistan - 81
79- Hindistan - 81
78- Umman - 82
77- Fas - 82
76- Kolombiya - 82
75- Cezayir - 82
74- Pakistan - 82
73- Fiji - 83
72- Bahreyn - 83
71- Birleşik Arap Emirlikleri - 83
70- Brezilya - 83
69- Burma - 83
68- Ekvador - 83
67- Mısır - 83
66- Endonezya - 84
65- Arnavutluk - 84
64- Karadağ - 84
63- İran - 84
62- Kuveyt - 85
61- Bolivya - 85
60- Venezuela - 85
59- Irak - 86
58- Meksika - 86
57- Filipinler - 86
56- Kosta Rika - 86
55- Mauritius - 87
54- Brunei - 88
53- Bermuda - 88
52- Kamboçya - 88
51- Şili - 89
50- Sırbistan - 89
49- Tayland - 89
48- Türkiye - 89
47- Romanya - 90
46- Arjantin - 90
45- Bulgaristan - 91
44- Yunanistan - 92
43- Kazakistan - 92
42- Gürcistan - 92
41- Malezya - 93
40- İsrail - 94
39- Vietnam - 94
38- İrlanda - 94
37- Portekiz - 95
36- Ukrayna - 95
35- Hırvatistan - 95
34- Rusya - 96
33- Polonya - 97
32- İspanya - 97
31- İtalya - 97
30- Malta - 97
29- Moğolistan - 98
28- Macaristan - 98
27- Amerika Birleşik Devletleri - 98
26- Fransa - 98
25- Avustralya - 99
24- Estonya - 99
23- Çekya - 99
22- Danimarka - 99
21- Lüksemburg - 99
20- İsveç - 99
19- Norveç - 99
18- Yeni Zelanda - 100
17- Avusturya - 100
16- Birleşik Krallık - 100
15- Almanya - 100
14- Belçika - 100
13- Kanada - 101
12- Finlandiya - 101
11- İzlanda - 101
10- Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101
9- Kuzey Kore - 102
8- Hollanda - 102
7- İsviçre - 102
6- Çin - 104
5- Japonya - 105
4- Güney Kore -106
3- Tayvan - 106
2- Hong Kong - 108
1- Singapur 108
Kaynak: NTV .
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