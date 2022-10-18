Dünyanın en yaşlı doktoru hâlâ hasta bakıyor

ABD’de 100 yaşındaki Dr. Howard Tucker, hâlâ çalışan dünyanın en yaşlı doktoru olarak Guiness Dünya Rekoru’nu kırdı. Emekli olmayı düşünmeyen Dr. Tucker, 'Yaptığınız işi seviyorsanız ve hâlâ yapabiliyorsanız niye emekli olacaksınız ki' dedi

Yaşamı hakkında belgesel çekimi devam ederken, hayranları TikTok videolarında Dr. Tucker'ı iş başında görebiliyor.

1947 yılından beri tıp alanında çalışan bir nöroloji doktoru olan Tucker'ın iki haftada bir hasta kabul ettiği, 89 yaşındaki eşi Sue'nun da hâlâ psikanalist olarak çalıştığı ve emekliliği düşünmediği kaydedildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Tucker, “Yaptığınız işi seviyorsanız ve hâlâ yapabiliyorsanız niye emekli olacaksınız ki” ifadelerini kullandı. .