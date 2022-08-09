Dünyanın en uzun tırnaklı kadını rekorunu kaybetti

1979 yılında tırnaklarını uzatmaya başlayan Lee Redmond, 2008 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek en uzun tırnak rekorunu kırmıştı.

Dünyanın en uzun tırnaklı kişisi olarak Guinness'e giren ancak daha sonra trafik kazasında tırnaklarını kaybeden Lee Redmond, "Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi. Torunum bana 'Büyükanne onlar senin bebeğin gibi; onlara 30 yıl boyunca baktın ve bir anda kaybettin' dedi" açıklamasında bulundu.

1979 yılında tırnaklarını uzatmaya başlayan Lee Redmond, 2008 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek en uzun tırnak rekorunu kırmıştı.

Redmond'a ait dünyanın en uzun tırnakları rekoru 8,5 metreydi. Ancak Redmond 2009 yılında geçirdiği trafik kazasında tırnaklarını kırdı.

Redmond, geçirdiği kaza sonrasında rekorunu kaybetti. Redmond, bu yolculuğu "Bu sadece şekilleri bükülmeden önce tırnaklarımı ne kadar uzatacağımı görmek istediğim bir deneydi" şeklinde anlattı.

"Tırnaklarımı keseceğimi söyledim ama bir türlü kesemedim. Bir parçanız haline gelmeleri çok tuhaf" diyen Redmond, "Tırnaklarımı kaybetmek hayatımdaki en dramatik şeydi. Torunum bana 'Büyükanne onlar senin bebeğin gibi; onlara 30 yıl boyunca baktın ve bir anda kaybettin' dedi" açıklamasında bulundu.

NTV