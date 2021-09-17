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Dünyanın en uzun boyluları Hollandalılar
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Dünyanın en uzun boyluları Hollandalılar

Hollanda İstatistik Kurumunun (CBS) paylaştığı verilere göre, dünyanın ortalama en uzun boylu toplumu Hollandalılar olarak tespit edildi.

1 Saat Önce
2021-09-17 20:32:51
Dünyanın en uzun boyluları Hollandalılar

CBS'ye göre 1980'de Hollanda'da doğan nesil dünyanın en uzun boylu nesli olarak açıklandı.

1980 doğumlu erkeklerin ortalama boyu 183,9 santimetre iken aynı yıl doğan kadınların ortalaması 175,6 santimetre olarak kaydedildi.

CBS'nin verilerinde, 2001'de doğan nesilde ortalama boyun 1980'de doğanlara göre erkeklerde 1 santimetre, kadınlarda 1,4 santimetre daha az olduğu bildirildi.

2001'de Hollanda doğanların ortalama boy uzunluğu 1980'dekilere göre kısalsa da açıklamada Hollandalıların hala dünyanın en uzun toplumu olduğu belirtildi.

Ortalama boydaki kısalmasının sebebi olarak Hollanda'ya gelen göçmen nüfus gösterilse de açıklamada son 4 nesildir Hollanda'da doğanların boy ortalamasının da kısalmış olmasına dikkat çekildi.

Araştırmaya Hollanda'da doğan ve 19-60 yaş arasındaki 719 bin kişinin dahil edildiği bildirildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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