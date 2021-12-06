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Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya’nın Başbakanı, 'mutluluğun sırrını' açıkladı
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TIMETURK / DÜNYA / Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya’nın Başbakanı, 'mutluluğun sırrını' açıkladı

Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya’nın Başbakanı, 'mutluluğun sırrını' açıkladı

Finlandiya, uzun bir süredir dünyanın en mutlu ülkeleri listesinin üst sıralarında yer alıyor. 2021 yılında yapılan çalışmada bu listenin tepesine yerleşen Finlandiya’nın başbakanı, mutluluğun sırrını açıkladı.

39 Dakika Önce
2021-12-06 08:31:52
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya’nın Başbakanı, 'mutluluğun sırrını' açıkladı

Hayatın getirdiği zorluklarla her gün durmak bilmeden boğuşurken belki de kendimize sormayı unuttuğumuz en önemli sorulardan birisi: Mutlu muyum? Halihazırda zor olan hayat şartlarına bir de küresel salgın krizi ve ekonomik sıkıntılar da eklenince mutluluk hakkında düşünmeye pek de zaman kalmıyor. Fakat görünen o ki bu durum her ülke için aynı değil.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri tarafından yapılan Dünya Mutluluk Raporu adlı bir çalışma, 2021 yılında dünya ülkelerinin mutluluk seviyesini tespit etti.

150 ülkenin yer aldığı araştırmada Finlandiya, bir kez daha dünyanın en mutlu ülkesi seçildi.

Öte yandan Türkiye, bu listede bir önceki seneye kıyasla 11 basamak gerileyerek 104. sırada yer aldı. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ‘en mutlu ülke olmanın' nasıl gerçekleştiğini açıkladı.

Finlandiya'nın üç temel ilkesi bulunuyor:

2019 yılında dünyanın en genç başbakanı konumuna erişen Sanna Marin, 34 yaşında Finlandiya Başbakanı oldu. Küresel salgın döneminde aldığı kararlarla halkın övgüsünü toplayan Marin, 5,5 milyon nüfusa sahip ülkede can kaybını 1,300 ile sınırlamıştı. Marin, Finlandiya'nın bir kez daha dünyanın en mutlu ülkesi seçilmesinde ‘üç büyük etmen' olduğunu ifade ediyor.

The Guardian adlı İngiliz gazetesinde röportajı yayınlanan Marin, ülkenin yönetiminde üç temel hedef olduğunu belirtiyor. Bunlar: gelişmiş bir eğitim sistemi, eşitlik ve güçlü bir refah devleti. Ayrıca çevre dostu teknolojilerin de ülkenin geleceğinde büyük bir rol oynayacağını söyleyen Marin, Finlandiya'nın refah düzeyini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini ifade ediyor.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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