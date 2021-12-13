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Dünyanın en ilginç deniz canlılarından şeffaf kafalı balık görüntülendi

ABD’li bilim insanları, gündelik dilde 'varil gözlü' veya 'fıçı gözlü' balık diye bilinen saydam kafalı, son derece ilginç deniz canlısını kayda aldı.

33 Dakika Önce
2021-12-13 09:53:24
Dünyanın en ilginç deniz canlılarından şeffaf kafalı balık görüntülendi

Monterey Bay Akvaryumu Araştırma Enstitüsü'nden (MBARI) bilim insanları, Latince ismi Macropinna microstoma olan ve gündelik dilde varil gözlü veya fıçı gözlü balık diye bilinen hayvanı uzaktan kumandalı bir cihazla görüntüledi.

Nadir görülen balık, araştırma gemisi Rachel Carson'ın Kalifornia kıyılarındaki Monterey Körfezi'nde çıktığı keşif gezisinde tespit edildi.

Enstitü'nün konuyla ilgili açıklamasında, “Uzaktan kumandalı araçlarımız Ventana ve Doc Ricketts, en az 5 bin 600 kez suya daldı” ifadeleri yer aldı:

En az 27 bin 600 saat video kaydetti. Ancak bu balıkla yalnızca 9 kez karşılaştık.
Fıçı gözlü balık, şeffaf kafasının içindeki sıvı dolu boşlukta parlayan fıçı şeklindeki yeşil gözleriyle tanınıyor.

Bilim insanları 2008'de yaptıkları bir araştırmada bu gözlerin yukarı doğru da dönebildiğini keşfetmişti. Bu da transparan kafası sayesinde balığın yukarıyı da rahatlıkla görebildiği anlamına geliyor.

Vücudunun büyük kısmı pullarla kaplı olan, küçücük bir ağza sahip bu deniz canlısı, karanlık sulara rahatça uyum sağlayabiliyor.

Genellikle 600 ila 800 metre derinlikte yaşayan balık, gözlerini yukarıya döndürüp suda neredeyse hareketsiz durabiliyor ve son derece keskin dönüşler yapabiliyor.

MBARI araştırmacıları, gözlemledikleri balıkların denizanası yediğini ve boylarının da maksimum 15 santimetreye çıkabildiğini keşfetti.

Evrim Ağacı'na göre uzmanlar, Macropinna'nın transparan kafa yapısı sayesinde rahatlıkla kamufle olabildiğini düşünüyor.

Böylelikle bu balıklar, denizanalarına fark edilmeden yaklaşabiliyor ve av sırasında bu gizlenme tekniğini kullanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe, CNET, Evrim Ağacı,

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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