Dünyanın en güzel şehri Paris hakkında bilmeniz gerekenler neler?
Paris MÖ. 3. yüzyıla dayanan tarihi, eşsiz mutfağı, zengin kültürel ve mimari yapısı ile dünyanın önemli merkezlerinden biridir. Fransa’nın meşhur şehri Paris daima dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Şehir merkezinin nüfusu 2,3 milyon civarındadır. Sen Nehri çevresine kurulu olan şehir Avrupa’nın en ünlü yerlerinden biridir. Paris’te yer alan birçok ünlü yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almakta. Dünya’nın en çok turist çeken şehirlerinden Paris hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-07-31 15:09:27
Moda'nın Başkenti Fransa Hakkında Bilinmesi Gerekenler
- Paris'in uluslararası üne kavuşmasının nedenleri arasında neoklasik mimari üslubu ve bu etki ile şekillenen moda ve sanatıdır.
- Şehrin bölgelerini, eski merkezleri, mezarlıkları ve büyük parkları keşfetmek için yürümeniz yeterlidir. Yürüyerek Paris'in tüm güzelliklerini keşfedebilirsiniz.
- Modanın ve lüksün şehri olarak bilinen Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'dir.
- Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, Pantheon, Orsay Müzesi, Sacre Coeur Bazilikası, Pompidou Merkezi ve Les Invalides şehirde gezip görmeniz gereken en önemli yerlerden bazılarıdır.
- Meşhur Paris şehrinde yılda yaklaşık 45 milyon turist ağırlamaktadır.
- Paris oldukça güvenli bir şehir olarak bilinmektedir.
- Dünyanın en büyük otellerine sahip olan şehirde her türlü bütçeye göre konaklama hizmeti bulabilirsiniz.
- Fransız mutfağının tüm örneklerini Paris'teki restoran ve kafelerde bulabilirsiniz.
- Eyfel kulesinin asıl tasarımcısı Stephen Sauvestre ve Emile Nouguier'dir.
- Fransa'nın sembolü Eyfel kulesi,18.038 parça işlenmiş demirin 2,5 milyondan fazla perçinle bir araya getirildiği ve 324 metre yüksekliğinde olan bir kuledir.
- Dünyaca ünlü tablolardan Mona Lisa tablosu Paris'in Louvre Müzesi'nde yer almaktadır.
- Paris'te kahvaltı denilince akla gelen ilk şey genelde kruvasan olarak bilinir. Ayrıca soğan çorbası, salyangoz ve midye ile yapılan yiyeceklerde Fransa mutfağının bir parçasıdır.
- Paris'te hava genel olarak soğuktur.
- Paris şehrinde Ağustos ve temmuz ayları şehrin en sıcak dönemiyken, aralık ve şubat ayları arası en soğuk aylar olarak bilinir.
- Yaz aylarında Paris şehrinde Fransa Açık Tenis Turnuvası gibi birçok güzel etkinlikler ile süslenmekte.
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