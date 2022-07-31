Dünyanın en güzel şehri Paris hakkında bilmeniz gerekenler neler?

Paris MÖ. 3. yüzyıla dayanan tarihi, eşsiz mutfağı, zengin kültürel ve mimari yapısı ile dünyanın önemli merkezlerinden biridir. Fransa’nın meşhur şehri Paris daima dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Şehir merkezinin nüfusu 2,3 milyon civarındadır. Sen Nehri çevresine kurulu olan şehir Avrupa’nın en ünlü yerlerinden biridir. Paris’te yer alan birçok ünlü yapı UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almakta. Dünya’nın en çok turist çeken şehirlerinden Paris hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.